2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けて、日本代表はバックアップメンバーを用意する方針としている。。

本記事では、バックアップメンバーの公表の有無を紹介する。

バックアップメンバーの役割は？

バックアップメンバーは、W杯本大会初戦の24時間前まで最終リストの選手と入れ替えることができる選手のこと。実際には、国際サッカー連盟(FIFA)公式として“バックアップメンバー”という用語は使用しておらず、2026年5月12日までに登録が必須となっていた予備リストの選手であれば、初戦の24時間前までに深刻な負傷または病気となった最終リストの選手と入れ替えることができる。

最終リストの選手に不測の事態が起きた際に、追加招集する可能性が高い予備リストの選手のことを各国協会独自の呼び方として“バックアップメンバー”としている。このバックアップメンバーは、大会中のチーム練習にも参加するサポートメンバーを兼ねることが多い。

日本代表バックアップメンバーの選手リストは発表される？

日本サッカー協会(JFA)は6月15日、W杯本大会に臨む最終リストの選手26名を発表した。会見に出席した森保一監督はバックアップメンバーについて「準備をしてもらうことで考えている」と発言。一方で「公式発表はしない」とも口にしており、選手リストは発表されない見込みとなっている。

なお、日本は2022年前回大会でもバックアップメンバーを公表せず。現地へ向かった最終リストメンバーとの帯同も行わなかったため、正式なバックアップメンバーは不明となっていた。

W杯2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

W杯2026は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。日本代表の試合については、全試合無料配信となる。

地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合 [NHK ONEネット同時配信] テレビ ・計34試合を生中継

・グループステージ19試合

・決勝トーナメント15試合 NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継

NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送

※地上波放送の34試合は同時生中継 日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継

・グループステージ9試合

・決勝トーナメント6試合 フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継

・グループステージ5試合

・決勝トーナメント5試合

W杯2026のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

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