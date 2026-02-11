レアル・マドリー、欧州スーパーリーグ構想終了でUEFAと合意。クラブが和解発表

レアル・マドリーも欧州スーパーリーグ終了でUEFAと合意に達したことを発表した。

欧州スーパーリーグ構想は、チャンピオンズリーグに代わる欧州の新たなコンペティション創設を目指して、2021年4月に旗揚げされた。発表から2日以内にプレミア勢すべてが離脱し、先日にはバルセロナも離脱。残されたのはレアル・マドリーのみとなっていた。

フロレンティーノ・ペレス会長は昨年11月にもスーパーリーグの創設を公然と主張しており、2026年8月の開始を提案していた。しかし、レアル・マドリーは水曜日の午後に次のような声明を発表した。

「UEFA、EFC（欧州クラブ協会）、レアル・マドリーは、欧州のクラブサッカーの利益を守るために合意に達しました。3カ月にわたる対話を経て、欧州サッカー発展のための基本合意に達したことを発表します。スポーツ面の成績を尊重しつつ、クラブの長期的な持続可能性、テクノロジー活用によるファン体験の向上に重きを置いていくことになります。この原則合意は、その原則が実行され実施されれば、欧州スーパーリーグに関連する法的紛争の解決にも役立つだろう」

今回の合意によって欧州スーパーリーグ構想と対立は終了することとなった。