アトレティコ戦MOMの久保建英、1-1ドローも胸を張る「僕たちの方が勝利にふさわしかった」「意欲でアトレティコを上回っていた」

4日のラ・リーガ第17節、レアル・ソシエダは本拠地アノエタでのアトレティコ・マドリー戦を1-1のドローで終えた。MF久保建英は試合後、自チームが勝利に値したとの見解を示している。

ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の初陣となったソシエダは、強豪アトレティコを相手に互角、もしくはそれ以上のプレーを見せた。50分にはFWアレクサンデル・スルロットの先制点を許したが、その5分後に久保の横パスからFWゴンサロ・ゲデスが同点ゴールを記録。その後もアトレティコを押し込む場面をつくりながら、結局勝ち点1を分け合った。



久保は今季2アシスト目を記録したほか、試合を通して好パフォーマンスを披露。攻撃で違いをつくったほか、守備でも献身的な姿勢を見せて、この試合のMOM（マン・オブ・ザ・マッチ）にも輝いた。

試合後、スペイン『モビスタール・プルス』とのフラッシュインタビューに応じた久保は、マタラッツォ体制への手応えや、アトレティコよりも自分たちが勝利にふさわしかったとの感想を述べている。

「年末の中断期間、僕たちには大きな変化がありました。この試合の準備をする時間が6日間あって、本当に良い準備ができたんですけど、手にしたのが勝ち点1だけなのは残念ですね。ほかの試合では相手の方がもっと良い結果に値しましたが、この試合では僕たちの方が（勝利に）ふさわしかったと思います。本当に残念ですね」



マタラッツォ監督率いるソシエダは強度のあるプレッシング、縦に速い攻撃と、初戦でしっかりとその色を示していた。

「サポーターも気づいていたと思います。僕たちは変化しようと、前に進もうと試みているんです。少なくとも意欲に関しては彼ら（アトレティコ）よりもありましたし、それは試合を通して目にできたと思います」

今季前半戦は低調だった久保。後半戦に巻き返すことを誓っている。

「良い調子です。どんどん良くなってはいますね。前にインタビューで話した通り、2026年は最高の自分を引き出したいです」