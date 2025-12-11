このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

【12月13日】レアル・ソシエダvsジローナのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第16節

【久保建英出場予定】ラ・リーガ2025-26第16節、レアル・ソシエダ対ジローナのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのラ・リーガは、12月13日(土)に第16節が開催され、日本代表久保建英が所属するレアル・ソシエダとジローナが対戦する。

本記事では、レアル・ソシエダvsジローナの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・ソシエダvsジローナの試合日程・キックオフ時間

レアル・ソシエダvsジローナは、日本時間2025年12月13日(土)にレアル・ソシエダのホーム、エスタディオ・アノエタで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第16節
  • 日時：2025年12月13日(土) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：レアル・ソシエダ vs ジローナ
  • 会場：エスタディオ・アノエタ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

レアル・ソシエダvsジローナの放送・配信予定

レアル・ソシエダvsジローナのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】

u-next-soccer-pack-2025 japaneseU-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】

dmm dazn hodai new plan

DAZNでラ・リーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

レアル・ソシエダvsジローナ チーム情報

レアル・ソシエダ vs ジローナ 予想スタメン

レアル・ソシエダHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-4-2

Home team crestGIR
1
アレックス・レミーロ
6
アリツ・エルストンド
17
セルヒオゴメス
2
ジョン・アランブル
31
J. Martin
11
ゴンサロ・ゲデス
4
J. Gorrotxategi
18
カルロス・ソレール
14
久保建英
23
ブライス・メンデス
15
ウマル・サディク
13
パウロ・ガザニーガ
12
ヴィトール・レイス
16
アレハンドロ・フランシス
17
ダレイ・ブリント
24
アレックス・モレノ
21
ブライアン・ヒル
23
イヴァン・マーティン
20
アクセル・ヴィツェル
15
ビクトル・ツィガンコフ
19
ヴラディスラフ・ヴァナト
10
ヤセル・アスプリージャ

4-4-2

GIRAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セルヒオ・フランシスコ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミチェル

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RSO
-直近成績

ゴールを許す
8/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

GIR
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

RSO

直近の 5 試合

GIR

2

勝利

3

引分け

0

勝利

7

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

0