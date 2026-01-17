2025-26シーズンのラ・リーガは、1月19日(月)に第20節が開催され、日本代表久保建英が所属するレアル・ソシエダと、バルセロナが対戦する。

本記事では、レアル・ソシエダvsバルセロナの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・ソシエダvsバルセロナの試合日程・キックオフ時間

レアル・ソシエダvsバルセロナは、日本時間2026年1月19日(月)にソシエダのホーム、エスタディオ・アノエタで開催される。

大会：ラ・リーガ2025-26 第3節

日時：2026年1月19日(月) 5:00キックオフ／日本時間

対戦：レアル・ソシエダ vs バルセロナ

会場：エスタディオ・アノエタ

レアル・ソシエダvsバルセロナの放送・配信予定

レアル・ソシエダvsバルセロナのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】

DAZNでラ・リーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

レアル・ソシエダvsバルセロナ チーム情報

