シャビ・アロンソのレアル・マドリー、危機的状況に陥る！ジローナと引き分けてラ・リーガ首位陥落…ここ5試合でわずか1勝

30日のラ・リーガ第14節、レアル・マドリーは敵地モンティリビでのジローナ戦を1-1で引き分けた。

ミッドウィークに行われたチャンピオンズリーグ・オリンピアコス戦（2-0）で、4試合ぶりに白星を手にしたマドリー。軋轢があったともされたシャビ・アロンソ監督と選手たちの関係も改善し始めているというが、2試合勝利のない国内リーグでも勝ち点3を獲得して、勢いを手にしたいところである。

シャビ・アロンソ監督はGKクルトワ、DFトレント、ミリトン、リュディガー、フラン・ガルシア、MFバルベルデ、チュアメニ、ベリンガム、FWギュレル、エンバペ、ヴィニシウスを先発させ、4-3-3のシステムを採用している。

前半、マドリーはオリンピアコス戦前のように苦戦。メンディリバル監督率いるオリンピアコスが積極的にハイプレスを仕掛け、後方にスペースを空けていたのに対して、ミチェル監督率いるジローナは撤退守備を厭わず、ゴール前で4-2-3-1の壁を築いた。ヴィニシウスやエンバペはスペースがあってこそ生きるアタッカーであり（深みも取ろうとしない）、なおかつクロースやモドリッチのようなゲームメーカーもいないマドリーは、やはりこういった相手を崩す術がない。

攻めあぐね続けるマドリーがようやく決定機を迎えたのは、38分のこと。コーナーキックからミリトンがヘディングシュートでゴールをうかがうも、これはGKガッザニーガの好セーブに阻まれた。また直後の40分には、ペナルティーエリア内の混戦からエンバペがボールを枠内に押し込んだが、シュートの直前にハンドを犯していたためにゴールは取り消されている。

そして45分、規律ある守備で無失点を維持するジローナが、トランジションからの攻撃を成功させる。グラウンダーのクロスに反応してペナルティーエリア内に飛び込んだウナヒが右足のシュートを決め切り、モンティリビは歓喜に包まれた。マドリーは1点ビハインドで試合を折り返すことに。シャビ・アロンソ監督はハーフタイム、打開策としてギュレルを下げてカマヴィンガを投入している。

後半、マドリーは攻勢を強めて、ジローナを自陣に押し込んで同点ゴールを目指す。が、崩しのアイデアを欠く状況は変わらない。57分にはジローナの速攻を許し、ヴァナトにシュートを放たれたものの、クルトワのセーブに救われている。

焦りを募らせるマドリーだったが、67分に同点に追いついた。ヴィニシウスが左サイドを突破し、ゴールライン際を駆けると、後方からリンコンに倒されてPKを獲得。キッカーのエンバペが枠内左にシュートを突き刺して、今季得点数を19試合23得点とした。シャビ・アロンソ監督は得点直後、ベンチから立って「バモース（行くぞ）！ バモース！」とピッチ上の選手たちに向かって叫ぶ。そして73分にはチュアメニとの交代でロドリゴを投入し、アタッカーの数を増やした。

終盤、マドリーはヴィニシウスのいる左サイドを中心にしてジローナを攻め立てるが、2点目が遠い。ヴィニシウスとエンバペは決定力を欠き続け、ゴンサロ投入は89分と流れを変えるには遅過ぎ、結局、同点のまま試合終了のホイッスルを聞くことになった。勝ち点を33から伸ばすことができなかったマドリーは、前日にアラベスを下したバルセロナに勝ち点1差をつけられて、2位に順位を落としている。ジローナは勝ち点12で降格権18位に位置している。

オリンピアコス戦に続く勝利を逃したマドリーは、ここ5試合の成績が1勝3分け1敗に。勢いに乗るどころか、常勝チームとしては完全に危機的状況に陥っている。何より、引いて守る相手を崩す術をいまだ見つけられておらず、パフォーマンスの伸び代を感じられないことが深刻さに拍車をかけている。