クラシコに臨むレアル・マドリー、シャビ・アロンソ「エンバペを強行出場させるか？私たちがカミカゼになることはない」

レアル・マドリーは11日にスペイン・スーパーカップ決勝、バルセロナとの一戦に臨む。前日会見に出席したシャビ・アロンソ監督は、バルセロナに勝利するためんは「完璧な試合」を演じる必要があると説いている。



「私たちは決勝でプレーするチャンスを得た。特別な試合で、その舞台に立つことを願っていたんだ。フットボール面も感情面も重要な試合になるだろう。心構えはできているし、完璧な試合をしなくてはいけないね」



「どちらが本命か？ これはフットボールの試合であり、なおかつ決勝だ。どんなことでも起こり得るし、自分たちがすべきこと、どうプレーするかに集中しなくてはならない。必要なだけのエネルギーを持たなくてはならないんだ」

バルセロナは7日に準決勝アトレティック・クルブ戦（5-0）に臨み、レアル・マドリーは8日にアトレティコ・マドリーとのダービー（2-1）を戦った。マドリーの方が休みが1日少ない。

「そういう組み合わせだったわけで、何かを変えることはできない。私たちは手強い相手に効果的なプレーを見せる必要がある」

左ひざの捻挫でスペイン首都に残っていたFWキリアン・エンバペは、9日にサウジアラビア入りしている。

「かなり良い状態になった。アトレティコ戦は間に合うかどうかという感じで、私たちは急かしたくなかった。彼は昨日、飛行機に乗り、今日の練習に参加する。そこで先発するか、それよりも少ない出場になるかを決めることになる。」

「エンバペは強行出場ではないのか？ 選手、コーチングスタッフ、メディカルスタッフと話して決断を下す。リスクは考慮しなくてはならない。決断を下すとき、私たちがカミカゼになることはない。リスクはしっかりコントロールしたい」

なお日本の新風特攻隊を意味するカミカゼ（スペイン語でのより正確な発言はカミカセ）は、スペインでは無謀、またはリスクある行動を取る際に表現として用いられる。