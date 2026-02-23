元レアル・マドリーMFケディラ「ヴィニシウスは挑発もしている。かつてエゴ全開だったC・ロナウドのように次の段階に進むべき」

元ドイツ代表MFサミ・ケディラ氏が、古巣レアル・マドリーのFWヴィニシウス・ジュニオールに対する人種差別疑惑について言及した。

チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出プレーオフ1stレグ、ベンフィカ対レアル・マドリード（0-1）では、ゴールを決めたヴィニシウスがベンフィカFWジャンルカ・プレスティアーニから「モノ（猿）」と呼ばれた疑いがあり、これが大きな騒動となっている。

スペイン『アス』とのインタビューに応じたケディラ氏は、プレスティアーニが実際に差別的な言葉を口にしていならば、厳しい処罰が必要との見解を示した。

「実際に何が起こったのかは、当事者以外は誰にも分からない。だけど、本当にそんな言葉を口にしていたとしたら許し難いね。重い処分が必要だと思う」

その一方、ヴィニシウスがゴールセレブレーションなどで、挑発的な振る舞いを見せているとの指摘もある。ケディラ氏は元チームメートのFWクリスティアーノ・ロナウドをヴィニシウスと重ねながら、改めるべき部分もあるとの考えを述べた。

「最初に言っておくけれど、差別と挑発はまったくの別物だ。でもヴィニが挑発行為に及ぶのは、別に目新しいことじゃない」

「ヴィニは何百万人の子供の模範であることを意識する必要がある。クリスティアーノだって最初の頃はそのエゴを丸出しにしていた……自分の影響力に気づくまではね。それこそヴィニが次に踏むべきステップなんだと思う」

「だけど人種差別的な言葉は、いかなる場合でも正当化されることがあってはならない」