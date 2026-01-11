レアル・マドリー、ユニフォーム“価値”が551億円を突破へ？2026年内に2大スポンサーと契約更新か

レアル・マドリーは、2026年に2つメインスポンサーと大型契約を更新する可能性があるようだ。

史上最多15回の欧州制覇を誇るレアル・マドリー。獲得タイトル数だけでなくファンの数やスポンサー収入なども世界最高峰のロス・ブランコスだが、2026年内に2つの大型スポンサーとの契約更新に動いているという。

スペイン『as』によると、最初の大型契約はエミレーツ航空とのもの。バスケットボールチームとも契約を結んでいる同社は、2011年からサッカー部門トップチームのメインスポンサーであり、現行契約は6月30日に満了となる。そして現在、新契約について交渉を行っており、最終的な合意が迫っているとのこと。具体的な金額は明らかになっていないものの、現在の7000万～8000万ユーロという金額を上回り、1億ユーロ（約183億円）を超える可能性もあるようだ。

またレアル・マドリーは、ユニフォームサプライヤーであるアディダスとの契約も進めている模様。現行契約は2029年までのため緊急性はないようだが、両者はすでに契約条件の変更や延長について話し合っているとのこと。こちらも契約金は公表されていないが、現在の契約は1億2000万ユーロ（約220億円）程度であり、契約延長によって増額される見込みであると伝えられている。

『as』は、「レアル・マドリーの目標は、ユニフォームの価値を3億ユーロ（約551億円）に引き上げることにほかならない」と指摘。現在レアル・マドリーのユニフォームスポンサーシップ（サプライヤー、メイン＆袖スポンサー）収入は年間2億6000万ユーロ（約478億円）で世界最高額になっているが、2026年にはさらなる増収が期待できるようだ。