ゲームメーカーがいないレアル・マドリーだが…マン・Cのロドリは獲得候補から除外。スペイン紙報道

レアル・マドリーはマンチェスター・シティMFロドリ（29）を獲得候補から除外しているようだ。スペイン『アス』が報じている。

これはスペイン『マルカ』でマドリーセクションの元チーフを務め、先に『アス』編集長となったホセ・フェリックス・ディアス氏による情報だ。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、マドリー対マンチェスター・シティを前にして、マドリーがロドリ獲得を狙っていると盛んに報じられてきたが、同クラブ首脳陣にその考えはない様子だ。



フェリックス・ディアス氏は、次のように記している。

「両チームの対戦と時を同じくして、ロドリはレアル・マドリーに移籍するのではないかとの噂が再び広がっている。しかし現在のところ、マドリー関係者は同選手の獲得に動く考えを否定している」



マドリーは今夏の移籍市場で、不足しているゲームメーカーの獲得に動くようだが、候補に挙げるのはクリスタル・パレスMFアダム・ウォートン（22）、AZのMFキース・スミット（20）、パリ・サンジェルマンMFヴィトール・フェレイラ（26）らで、年齢的なこともあるのかロドリは含めていないという。



マドリーは今後、補強候補となっている選手たちを綿密に分析し、チームの必要性やクラブの戦略に適応するかを見極めて、誰を獲得するかを決定するとのことだ。