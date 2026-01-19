このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoレアル・マドリー
Estadio Bernabeu
team-logoモナコ
Yuta Tokuma

【1月21日】レアル・マドリーvsモナコのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【南野拓実所属】1月21日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節、レアル・マドリー対モナコの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月21日(水)に開催。レアル・マドリーと、南野拓実の所属するモナコが対戦する。

本記事では、レアル・マドリーvsモナコのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レアル・マドリーvsモナコの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のレアル・マドリーvsモナコは、レアル・マドリーのホーム「エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月21日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：レアル・マドリー vs モナコ
  • 会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ

レアル・マドリーvsモナコの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レアル・マドリーvsモナコの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

レアル・マドリーvsモナコ チーム情報

レアル・マドリー vs モナコ 予想スタメン

レアル・マドリーHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestASM
1
ティボー・クルトワ
8
フェデリコ・バルベルデ
17
ラウール・アセンシオ
18
アルバロ・カレーラス
22
アントニオ・リュディガー
5
ジュード・ベリンガム
14
オーレリアン・チュアメニ
19
ダニ・セバージョス
11
ロドリゴ
7
ヴィニシウス・ジュニオール
16
G. Garcia
16
フィリップ・ケーン
5
ティロ・ケーラー
12
カイオ・エンリケ
4
ヨルダン・テゼ
2
ヴァンデルソン
11
マグネス・アクリウシェ
14
ミカ・ビエレス
6
デニス・ザカリア
10
アレクサンドル・ゴロヴィン
15
ラミン・カマラ
9
フォラリン・バログン

4-2-3-1

ASMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・ポコニョーリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RMA
-直近成績

ゴールを許す
13/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

ASM
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

RMA

直近の 2 試合

ASM

1

Win

0

引分け

1

Win

5

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
2/2

順位表

