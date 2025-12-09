このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoレアル・マドリー
Estadio Bernabeu
team-logoマンチェスター・シティ
レアル・マドリーvsマン・CはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【12月11日】レアル・マドリーvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【CL放送予定】12月11日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第6節、レアル・マドリー対マンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月11日(木)に開催。レアル・マドリーとマンチェスター・シティが対戦する。

【レアル・マドリーvsマン・Cを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐ視聴

本記事では、レアル・マドリーvsマンチェスター・シティのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レアル・マドリーvsマンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のレアル・マドリーvsマンチェスター・シティは、レアル・マドリーのホーム「サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月11日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：レアル・マドリー vs マンチェスター・シティ
  • 会場：サンティアゴ・ベルナベウ

レアル・マドリーvsマンチェスター・シティの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レアル・マドリーvsマンチェスター・シティの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWプライム視聴はこちら

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

レアル・マドリーvsマンチェスター・シティ チーム情報

レアル・マドリー vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

レアル・マドリーHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestMCI
13
アンドリー・ルニン
20
フランシスコ・ガルシア
18
アルバロ・カレーラス
8
フェデリコ・バルベルデ
17
ラウール・アセンシオ
21
ブラヒム・ディアス
14
オーレリアン・チュアメニ
7
ヴィニシウス・ジュニオール
15
アルダ・ギュレル
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
10
キリアン・エンバペ
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
3
ルベン・ディアス
27
マテウス・ルイス
33
ニコ・オライリー
24
ヨシュコ・グヴァルディオル
20
ベルナルド・シウヴァ
47
フィル・フォーデン
14
ニコ・ゴンサレス
10
ラヤン・シェルキ
11
ジェレミー・ドク
9
アーリング・ハーランド

4-2-3-1

MCIAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • シャビ・アロンソ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RMA
-直近成績

ゴールを許す
10/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

MCI
-直近成績

ゴールを許す
12/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

RMA

直近の 5 試合

MCI

3

勝利

1

Draw

1

Win

9

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0