「毎シーズン対戦するのは奇妙」マン・Cと5季連続ノックアウトフェーズでも激突…レアル・マドリー幹部が本音

レアル・マドリーのエミリオ・ブトラゲーニョ渉外ディレクターは、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16の組み合わせに言及した。

今季のCLではリーグフェーズ最終節で9位に転落し、2シーズン連続でプレーオフに回ったレアル・マドリー。それでもプレーオフでは、リーグフェーズ最終節で敗れたベンフィカに1-0、2-1と連勝を飾り、ラウンド16進出を決めている。そして27日に行われたラウンド16抽選会で、マンチェスター・シティと激突することが決まった。

今季もすでにリーグフェーズで対戦し、今回の抽選会によって2021-22シーズンから5シーズン連続でノックアウトフェーズでも対戦することが決まったマンチェスター・Cについて、ブトラゲーニョ氏は抽選会後に『Movistar Plus』で率直な感想を述べている。

「毎シーズン、彼らと対戦しているのは奇妙だね。もう5シーズン連続だと思う」

「我々は互いをよく知っている。彼らは素晴らしいチーム。ただ素晴らしいチームというだけでなく、素晴らしいスカッドがある。それがジョゼップ・グアルディオラに豊富な選択肢を与えているね。これが我々に良い守備から結果を出すことを強いているんだ」

「彼らと対戦するときはいつでも、攻撃的なフットボールが繰り広げられる。両チームとの試合の支配を狙い、いつもは多くのゴールが生まれるね」

また、ブトラゲーニョ氏は「世界最高の試合の1つ」とし、「我々にとって重要な選手が負傷している。相手の実力を考えると全員の力が必要だ。試合までに全員が復帰することを願うよ」とコメント。そして、「本当にワクワクしているよ。この大会は我々にとって大きな意味を持っており、選手たちがこの挑戦に応えてくれることを確信している」と語った。