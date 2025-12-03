危機的状況が騒がれたレアル・マドリー、今季最高のパフォーマンスでビルバオ撃破！エンバペ2ゴール…今季成績は20試合25得点に

レアル・マドリーは3日にラ・リーガ第19節分、敵地サン・マメスでのアトレティック・クルブ戦に臨み、3-0の勝利を果たした。

公式戦ここ5試合でわずか1勝しか挙げられず、シャビ・アロンソ監督解任も噂され始めたマドリー。だが、この強豪アトレティックとの一戦で、シーズン最高の姿を見せている。

これまで引いて守るチーム相手に点を奪えなかったマドリー。アトレティックがハイプレスを使用するため、戦術的な相性の良さもあったのだろうが、中盤ではどこにでも顔を出して技術を見せるベリンガム、前線では圧倒的得点能力を誇るエンバペが、“世界最高の2人”として存在感を示した。先制したのは7分のこと。ピッチ中央でボールを受けたエンバペが2人をかわしてペナルティーエリア手前まで突き進み、右足の強烈なシュートでネットを揺らした。

その後もエンバペ、ベリンガム、またヴィニシウスらを起点とした攻撃で勢いを見せるマドリー。アトレティックのチャンスを許す場面もあったが、そこではGKクルトワのいつもの超絶セーブが炸裂する。そして42分に追加点を獲得。トレントのクロスをエンバペが頭で落として、カマヴィンガがシュートを決めた。

2点リードで試合を折り返したマドリーは59分、勝負を決する3点目を決めた。ペナルティーエリア手前左のエンバペが右足を一閃。曲線を描く強烈な勢いのボールがニアサイドに突き刺さっている。エンバペの今季成績は20試合25得点（ラ・リーガ15試合16得点）となっている。

その後もマドリーの優勢は変わることなく、3-0まま試合終了のホイッスルが吹かれている。危機的状況が騒がれたマドリーだが、ここに来てシーズン最高のパフォーマンスを見せて、ラ・リーガ4試合ぶりに勝ち点3を獲得。首位バルセロナと勝ち点1差をキープしている。