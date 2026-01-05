“9番”らしいゴラッソ連発でハットのゴンサロ「自分がエンバペの控えなのは心得ている。でも一緒にプレーできるなら…」

4日のラ・リーガ第17節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのベティス戦で5-1の大勝を収めた。勝利の立役者となったのは、下部組織出身FWゴンサロ・ガルシアだ。



FWキリアン・エンバペが負傷離脱したマドリーだが、代わりに出場したゴンサロが躍動。21歳の下部組織出身選手は、20分にセットプレーからヘディングシュートで今季初得点を決めると、50分に胸トラップからの右足ダイレクトボレー、82分に左足のヒールシュートと、ストライカーとしての多彩な技術を駆使してハットリックを達成している。マドリーはゴンサロのほか、同じく下部組織出身のDFラウール・アセンシオ、DFフラン・ガルシアも点を決めて、大量5得点で勝ち点3を獲得した。



クラブ・ワールドカップでの活躍からトップチームに昇格しながらも、これまで出場機会に恵まれなかったゴンサロ。今季のマドリーに欠けているのは“9番”タイプの選手とされたが、出場機会を与えられると、即座にそれが自分であることをアピールしている。

試合後、ミックスゾーンに現れたゴンサロは、どのゴールが一番印象的だったかを問われて、次のように返答している。

「3ゴールすべてが特別だ（笑）！ 一つだけに絞るなんて不可能だよ」



「シャビ・アロンソからの指示は何だったか？ いつも通りだ。彼はいつも信頼を伝えてくれる。僕には求めるのは“9番”としての役割で、センターバックを引きつけてスペースをつくることだ。どんなボールでも拾えるようにしてね。選手交代時、彼は祝福してくれたよ」

出場機会に恵まれていないことに不満を感じてはいないのだろうか。

「このクラブはレアル・マドリーだ。凄まじい競争があるし、自分がエンバペの、世界最高の選手の控えだってことも心得ているよ……。僕は与えられるチャンスを生かすことだけに集中している。期待に応えたいし、チームメートを助けられたらと思っている」

「エンバペの側でプレーする可能性は？ 一緒にピッチに立てたらいいけどね。でも決断するのは僕じゃないんだ」

ゴンサロはこの取材後、チームメートたちからユニフォームにサインをもらう考えだ。

「ボールと同じようにサインを頼もうと思っている。本当に特別だからね。スパイクはどうするのか？ 木曜の試合（スペイン・スーパーカップ準決勝アトレティコ戦）で使うよ。もう一回ハットトリックをしたら、もう保管するけどね（笑）」