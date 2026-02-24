2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月26日(木)に開催。レアル・マドリードとベンフィカが対戦する。
本記事では、レアル・マドリードvsベンフィカのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
レアル・マドリードvsベンフィカの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのレアル・マドリードvsベンフィカは、レアル・マドリードのホーム「エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ
- 日程：2026年2月26日(木)5:00キックオフ／日本時間
- カード：レアル・マドリード vs ベンフィカ
- 会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ
レアル・マドリードvsベンフィカの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、レアル・マドリードvsベンフィカの試合は『WOWOW』と『Lemino』が配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOWライブ
|視聴はこちら
|Leminoプレミアム
(27日0:00-)
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。
決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。
WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。
【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法WOWOW
① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能
▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録
「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信
Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。
また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。