チャンピオンズ リーグ
team-logoレアル・マドリー
Estadio Bernabeu
team-logoベンフィカ
Yuta Tokuma

【2月26日】レアル・マドリードvsベンフィカのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ2ndレグ

【欧州CL 放送予定】2月26日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ、レアル・マドリード対ベンフィカの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月26日(木)に開催。レアル・マドリードとベンフィカが対戦する。

本記事では、レアル・マドリードvsベンフィカのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レアル・マドリードvsベンフィカの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのレアル・マドリードvsベンフィカは、レアル・マドリードのホーム「エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ
  • 日程：2026年2月26日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：レアル・マドリード vs ベンフィカ
  • 会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ

レアル・マドリードvsベンフィカの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レアル・マドリードvsベンフィカの試合は『WOWOW』と『Lemino』が配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

Leminoでチャンピオンズリーグ注目試合を配信！プレミアム会員限定31日間無料トライアルに登録

レアル・マドリードvsベンフィカ チーム情報

レアル・マドリー vs ベンフィカ 予想スタメン

レアル・マドリーHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBEN
1
ティボー・クルトワ
24
ディーン・ハウセン
18
アルバロ・カレーラス
22
アントニオ・リュディガー
12
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
15
アルダ・ギュレル
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
8
フェデリコ・バルベルデ
14
オーレリアン・チュアメニ
7
ヴィニシウス・ジュニオール
10
キリアン・エンバペ
1
アントリン・トルビン
26
サミュエル・ダール
44
トマス・アラウホ
17
アマル・デディッチ
30
ニコラス・オタメンディ
11
ドディ・ルケバキオ
8
フレデリク・アウルスネス
27
ラファ・ シルバ
21
アンドレアス・シェルデルプ
18
レアンドロ・バレイロ
14
エヴァンゲロス・パブリディス

4-2-3-1

BENAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

予想スタメン

控え選手

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RMA
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

BEN
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

RMA

直近の 3 試合

BEN

1

Win

0

引分け

2

勝利

5

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
2/3

順位表

