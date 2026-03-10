レアル・マドリー、アルベロア監督続投はCL優勝が必須条件？後任にアメリカ代表指揮官らリストアップか

レアル・マドリーは、来季から指揮を執る新指揮官としてアメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督をリストアップしたようだ。

今季はシャビ・アロンソ監督でスタートしたものの1月12日に同指揮官を解任、現在はアルバロ・アルベロア監督の下で戦うレアル・マドリー。しかし、アルベロア体制の公式戦13試合は9勝4敗と安定せず、ラ・リーガでは首位バルセロナに4ポイント差をつけられることに。一部では同指揮官の立場も揺らいでいることが伝えられていた。

『ESPN』によると、アルベロア監督が来季も続投するには“奇跡”が起きるか、チャンピオンズリーグで優勝することが必須条件になっている模様。クラブ側は、同指揮官にカスティージャ監督に復帰する選択肢も与えることを検討しているようだ。

そしてレアル・マドリーは、来季に向けて新監督を複数名リストアップ。フロレンティーノ・ペレス会長が高く評価するポチェッティーノ監督も有力な候補となっているとのこと。トッテナム、パリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーでの監督経験とともに、PSGでキリアン・エンバペを指導した経験を高く評価しているという。ポチェッティーノ監督とアメリカ代表の契約は今夏のワールドカップまでであり、その後の去就は不透明だと伝えられている。

なお『ESPN』は、アルベロア監督以外にもスカウト部長であるジュニ・カラファト氏の立場も不透明になっていると指摘。「彼らは夏の移籍市場に向けて調査を開始しており、この夏は大規模な組織改革が予想される」と伝えた。