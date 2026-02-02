レアル・マドリー指揮官アルベロア、ラージョ戦の物議を醸した後半AT9分に…「あと1分長くてもよかったくらいだ」

1日のラ・リーガ第22節、ラージョ戦を2-1で制したレアル・マドリー。アルバロ・アルベロア監督は、9分が取られた後半AT（アディショナルタイム）について、それでもまだ短かったとの見解を示している。



15分にヴィニシウスのゴールで先制したレアル・マドリーだが、全体的なパフォーマンスは低調で49分にパテ・シスの同点弾を許す。それでもラージョの選手の退場もあって攻勢を見せると、後半AT7分にブラヒム・ディアスがPKを奪取して、キリアン・エンバペが決勝点を決めた。



この試合で物議を醸したのが、9分が取られた後半ATだった。退場や選手交代があっても、9分のATはあまりに長過ぎると指摘されており、SNSでは「延長時間はマドリーが勝つまで取られる」といった陰謀論まで囁かれている。

しかしながらアルベロア監督は試合後、後半ATの長さについて問われると、9分ではなく10分でも適切だったとの見解を示した。

「ラージョの選手の退場は明確だった。PKについても直接見ることはできなかったが、明らかだったと伝えられている。アディショナルタイムについては……もう1分長くてもよかったくらいだ」

その一方でラージョのイニゴ・ペレス監督は、後半ATの長さなど審判のレフェリングについては、処分を避けるために口を閉ざしている。

「審判については話さない。返答すれば、君の質問自体を私が言ったように扱われることになるだろう。そんなことは望まない。私は審判のどんな決定についても話さない。申し訳ない」

「11人対11人では、私たちの方が上回っていたよ」