レアル・マドリー監督就任後4勝2敗のアルベロア「私は“白のガンダルフ”ではない。このチームはもっと練習が必要だ」

レアル・マドリーは1日のラ・リーガ第22節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのラージョ戦を2-1で制した。アルバロ・アルベロア監督は試合後、「魂の勝利」であると勝ち点3獲得を喜んでいる。

15分にヴィニシウスのゴールで先制したレアル・マドリーだが、全体的なパフォーマンスは低調で49分にMFパテ・シスの同点弾を許してしまう。それでもラージョの選手の退場もあって攻勢を見せると、9分が取られたアディショナルタイムの7分にPKを奪取し、キリアン・エンバペが決勝点を決めた。

アルバロ・アルベロア監督は試合後、次のような感想を述べている。

「私たちはもっと前に決勝点を決められた。選手たちの努力の姿勢に満足しているよ。簡単ではなかった。私にとって、これは魂の勝利だ」

「チームの改善のために必要なこと？ 勝利のためには多くのことをしなければならない。何か一つをするだけではダメなんだ。私たちはボールを持つプレーも持っていないプレーも改善する必要があるし、明確なプレーアイデアを手にしなければならない。何度も繰り返すが、全員が同じように考えられるのが理想的なチームだ。そのためには、もっと練習に取り組む必要がある」

シャビ・アロンソ前監督からチームを引き継ぎ、これまで戦ってきた6試合の成績は4勝2敗。その評価を求められたアルベロア監督は、次のように返答している。

「私は“白のガンダルフ（※、J・R・R・トールキン作『ホビットの冒険』、『指輪物語』の登場人物。人々を指導する賢人）”ではない。私が望むのは団結心とプレーに臨む姿勢だ。プレーのクオリティーだけではなく、粘り強さだって持たなくてはならない」

「このチームはレアル・マドリーであり、もっと良いプレーを見せる必要がある」