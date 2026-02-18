「何が起きたか誰もが知っている」 レアル・マドリー指揮官がヴィニシウスに対しての人種差別疑惑に

レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督は、ベンフィカ戦でヴィニシウス・ジュニオールに対して起きた件について語った。

17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズプレーオフファーストレグでレアル・マドリーは敵地でベンフィカと対戦。統率された相手守備時に苦しんだレアル・マドリーだが、50分にヴィニシウス・ジュニオールの得点で均衡を破る。この得点が決勝点となり、レアル・マドリーが1-0でベンフィカを下して先勝した。

しかし、この試合では人種差別の疑惑が浮上。得点を挙げたヴィニシウスがゴールパフォーマンスを行った直後にベンフィカのジャンルカ・プレスティアーニから人種差別を受けたと訴え。これを受け、試合は約10分間の中断となった。

この問題を受け、レアル・マドリーのアルベロア監督は試合後に『Amazon Prime』でピッチ上で起きたことについて問われ「君たちはベンフィカの選手たちに聞くべきだ。これは私に対しての質問ではない」と話し、以下に続けた。

「何が起きたかを誰もが知っていると思う。私に何が言えるだろうか？ もちろん、我々は人種差別と戦う必要があると思う。これはフットボールにおいて最も重要なことだ。もちろん、我々はヴィニを支え、そして君たちは彼らに何があったのか聞くべきだ。お互いを尊重していなければ、それこそ問題だ」