危険プレーで批判受けるリュディガー「故意だとしたらとっくにケガさせていたはず」

レアル・マドリーのDFアントニオ・リュディガーが批判に反論した。

リュディガーは3月3日に行われたヘタフェ戦（0-1）で転倒したディエゴ・リコに頭部へ膝蹴りを見舞ってしまうようなシーンがあった。その日はVARが介入せず処分はなく、ヘタフェ陣営は不満を表明。リコはもし立場が逆だったら、自分は10試合の出場停止処分を受けていただろうとも述べていた。

リュディガーは「スローリプレイは見たけど、確かにひどい光景だった。でも、実際のプレーそのものを見れば……彼と議論するつもりはないけど、僕は彼を殺したわけじゃない」と話し、こう反論した。

「彼は接触を大げさにすべきじゃない。だって、もしケガをさせるつもりで突っ込んでいたら、とっくにケガをさせていたはずだから。試合後に彼とは話したよ。映像を一瞬止めて見ても、すべてがわかるわけじゃない。それにあれはレッドカードに値するプレーじゃなかった。俺は彼を傷つけるつもりは全くなかった。プレー中はタフにいくのが好きだけど、越えてはいけない一線はある。だから、あのような発言は少し大げさだと思う。彼は注目を浴びたいのかもしれないが、もっと控えめにするべきだ」

なお、翌週になって審判委員会はリュディガーが退場処分を受けるべきだったと明らかにしていた。