レアル・マドリー新指揮官にも選手対立？戦術的アプローチをロッカールームで批判か

アルバロ・アルベロア監督がレアル・マドリーの監督に就任してまだ1か月も経っていないが、すでに選手間の緊張が高まっているようだ。スペイン『スポルト』が伝えた。

直近のラージョ・バジェカーノ戦ではキリアン・エンバペのPK弾で2-1と辛勝したレアル・マドリー。試合後、選手たちはロッカールームでアルベロア監督と対立し、そのプレースタイルと戦術的アプローチを批判したと報じられている。報道によると、選手たちはアルベロア監督の戦術に疑問を呈し、指揮官をあくまで暫定監督と見なしており、それがロッカールームにおける彼の権威を弱めているとのことだ。

ロッカールームでの口論は、アルベロアがその後の記者会見に1時間遅れた原因にもなっている模様。理由を問われると、アルベロアは「大丈夫だ。ご心配をおかけして申し訳ない」とだけ答えていた。

また、事件直後、アルベロア監督が早急に選手らにさらなるトレーニングが必要だと強調していたにもかかわらず、選手らに2日間の休養を与えることも発表された。

アルベロアは、 わずか6か月でシャビ・アロンソ監督を解任した後、1月13日にレアル・マドリーの新監督として正式に発表。当時のアロンソ監督の退任理由の一つは、ロッカールームにおけるチームと監督の間の緊張関係であったが、新監督となっても改善はされていないのかもしれない。