楽天スーパーセールでデロンギ商品が最大50%オフに！おすすめ商品まとめ
年4回のビッグイベント「楽天スーパーセール」が2022年6月4日(土)20時よりスタート。デロンギ公式楽天市場もお得なタイムセールを実施する。
▶デロンギ製品がお買い得に！楽天スーパーセール会場はこちら
本記事では、デロンギの楽天スーパーセール目玉商品について紹介する。
デロンギ商品が楽天スーパーセールでお得に！
▶デロンギ｜楽天スーパーセールで各種製品がお得に
6月4日(土)20時よりスタートする楽天スーパーセールでは、デロンギ公式楽天市場店もお得なタイムセールを実施する。
最大で50%オフとなる商品もあるので、ぜひチェックしてみてほしい。
■楽天スーパーセール、エントリーで最大ポイント15倍に！
|商品
|エントリー
|通常ポイント ＋1倍
|不要
|楽天スーパーセール買いまわり ＋9倍
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|39ショップ限定エントリー＆3,980円以上購入 ＋1倍
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|楽天カード利用(0・5のつく日) ＋4倍
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■タイムセール商品一覧［6/4(土)20:00～6/11(土)1:59］
|商品
|品番
|価格
|デロンギ マグニフィカS スマート
[楽天スーパーセール販売ページ]
|ECAM25023SB
|99,800円(税込)
ポイント10倍
|デロンギ マグニフィカS
[楽天スーパーセール販売ページ]
|ECAM22112B
|63,800円→57,420円(税込)
10%オフ
|デロンギ カッター式 コーヒーグラインダー
[楽天スーパーセール販売ページ]
|KG40J
|6,600円→3,980円(税込)
39%オフ
|ブラウン マルチクイック1 ハンドブレンダー
[楽天スーパーセール販売ページ]
|MQ120
|5,478円→3,980円(税込)
27%オフ
|デロンギ アイコナ・トリブート 電気ケトル SERENITA（セレニタ）
[楽天スーパーセール販売ページ]
|KBO1200J-TSC
|11,000円→5,500円(税込)
50%オフ
デロンギ商品が楽天スーパーセールでお得に！【ポイント10倍】デロンギ マグニフィカS スマート 全自動コーヒーマシン [ECAM25023SB] delonghi 公式 コーヒーメーカー 豆から挽く エスプレッソ カプチーノ カフェラテ 全自動 コーヒー豆 在宅勤務 テレワーク おうちカフェ【10%OFF】デロンギ マグニフィカS 全自動コーヒーマシン エスプレッソマシン [ECAM22112B] コーヒーメーカー 豆から挽く エスプレッソ カプチーノ カフェラテ 全自動 コーヒー豆 在宅勤務 テレワーク おうちカフェデロンギ カッター式 コーヒーグラインダー [KG40J] | delonghi 公式 コーヒー グラインダー コーヒー器具 コーヒーミル ミル おしゃれ 電動 電動ミル 電動コーヒーミル コーヒー用品 グッズ おうちカフェ おすすめ カット式 コンパクト 小型 キッチン家電 引越し祝い【28%OFF】ブラウン マルチクイック1 ハンドブレンダー [MQ120] | BRAUN 公式ストア 離乳食 ハーブ チョッパー みじん切り 軽量 コンパクト ハンドミキサー ハンディミキサー スープ 料理 時短 収納 MQ100上位機種 出産祝い プレゼント おすすめ【50%OFF】デロンギ アイコナ・トリブート 電気ケトル SERENITA（セレニタ）[KBO1200J-TSC] delonghi 公式 おしゃれ ケトル 湯沸かしポット 湯沸かしケトル 電気ポット デザイン 小型 湯沸かし器 湯沸かし ポット プレゼント レトロ 家電 電子ケトル キッチン家電
イタリアサッカーは面白い！カルチョ全力応援企画【デロンギ×GOAL】
Getty Images
GOALでは今回、イタリアの家電ブランド・デロンギの協力のもと、イタリア応援企画を実施している。カルチョ情報を定期的にお届けするとともに、コーヒー関連のプレゼントキャンペーンも行っていく。本企画を通じて、カルチョのみならずイタリアやイタリアン・コーヒーの魅力を感じてもらえれば幸いだ。【PR】