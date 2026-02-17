Goal.com
【2月19日】カラバフvsニューカッスルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ1stレグ

【欧州CL 放送予定】2月19日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ、カラバフ対ニューカッスル・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月19日(木)に開催。カラバフとニューカッスル・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、カラバフvsニューカッスルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

カラバフvsニューカッスルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのカラバフvsニューカッスル・ユナイテッドは、カラバフのホーム「トフィク・バフラモフ・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年2月19日(木)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：カラバフ vs ニューカッスル・ユナイテッド
  • 会場：トフィク・バフラモフ・スタジアム

カラバフvsニューカッスルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、カラバフvsニューカッスルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

カラバフvsニューカッスル チーム情報

カラバフ vs ニューカッスル 予想スタメン

カラバフHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestNEW
99
マテウシュ・コハルスキ
44
エルヴィン・ジャファルグリエフ
81
ケビン・メディーナ
13
バフルール・ムスタファザード
2
マテウス・シルバ
9
ジョナサン・モンティエル
8
マルコ・ヤンコビッチ
15
レアンドロ・アンドラーデ
35
ペドロ・ビカーリョ
10
アブデラ・ズビル
17
カミロ・デュラン
1
ニック・ポープ
33
ダニエル・バーン
3
ルイス・ホール
2
キーラン・トリッピアー
12
マリック・チャウ
28
ジョセフ・ウィロック
41
ジェイコブ・ラムジー
8
サンドロ・トナーリ
11
ハーヴィー・バーンズ
10
アンソニー・ゴードン
27
ニック・ヴォルテマーデ

4-3-3

NEWAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • グルバン・グルバノフ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エディ・ハウ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

QRB
-直近成績

ゴールを許す
4/9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

NEW
-直近成績

ゴールを許す
9/12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

順位表

0