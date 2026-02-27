PUNPEE東京ガーデンシアター公演はどこで見れる？配信視聴方法

「PUNPEE One Man Live Seasons Greetings '26 at 東京ガーデンシアター」の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、「PUNPEE One Man Live Seasons Greetings '26 at 東京ガーデンシアター」の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

PUNPEEとは？

ラッパーとして自身のアルバム『MODERN TIMES』『The Sofakingdom』などを発表するPUNPEE。Red BullのTVCM、TBS「水曜日のダウンタウン」のオープニング、宇多田ヒカル「光 -Ray of Hope MIX-」のRemixなど、多くの作品を手掛け、プロデューサーとしても幅広く活躍している。

「PUNPEE One Man Live Seasons Greetings '26 at 東京ガーデンシアター」｜概要

日程・放送予定

U-NEXTの視聴方法

東京ガーデンシアターにて開催されたPUNPEEの単独公演「Seasons Greetings'26」では、STUTS、Kohjiya、ピーナッツくんら、PUNPEEと親交の深い豪華ゲストが登場。PUNPEEらしいサプライズに富んだ演出は大好評に終わったが、その模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

「PUNPEE One Man Live Seasons Greetings '26 at 東京ガーデンシアター」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください