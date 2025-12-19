PSVが佐野航大の獲得に向けて動き出す可能性があるようだ。オランダ『Eindhovens Dagblad』が伝えた。

ファジアーノ岡山でデビューした佐野は、2023年夏にNECナイメヘンに加入。3年目を迎えた今シーズンは、ここまで公式戦17試合に出場し、エールディヴィジの16試合すべてに先発出場してチームの快進撃を支え、オランダ国内で高い評価を受けている。

この活躍を受け、冬の移籍市場を前に佐野に移籍の可能性が浮上。PSVのオランダ代表MFヨエイ・フェールマンのフェネルバフチェ移籍が決定的とされる中、『Eindhovens Dagblad』によると、同クラブの新戦力候補に佐野と現在フェネルバフチェでプレーするセバスティアン・シマンスキが候補に挙がっているようだ。

『Eindhovens Dagblad』のエリック・エルフリンク記者は『X』で「フェールマンの移籍が決まった場合、NECのコウダイ・サノがすでにPSVに売り込まれている可能性は非常に高い。以前、アイントホーフェンはフェネルバフチェのセバスティアン・シマンスキに関心を示していた」と伝えている。

佐野への関心が噂されるPSVは、現在エールディヴィジ2連覇中のオランダの強豪。今シーズンも2位以下に勝ち点9差をつけてここまで首位を走っている。