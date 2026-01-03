このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

【1月5日】パリ・サンジェルマンvsパリFCのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグ・アン第17節

【リーグ・アン放送予定】リーグ・アン2025−26第17節、パリ・サンジェルマン対パリFCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年1月5日(月)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第17節で、パリ・サンジェルマンとパリFCが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsパリFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSGvsパリFC｜試合日程・キックオフ時間

パリ・サンジェルマンvsパリFCは、日本時間1月5日(月)にPSGのホーム、パルク・デ・プランスで開催される。

  • 大会：2025-26 リーグ・アン 第17節
  • 日時：2026年1月5日(月) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：パリ・サンジェルマン vs パリFC
  • 会場：パルク・デ・プランス

PSGvsパリFC｜放送・配信予定

リーグ・アン第17節のパリ・サンジェルマンvsパリFCは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

PSGvsパリFCのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

PSGvsパリFC チーム情報

パリ・サンジェルマン vs パリFC 予想スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-5-1

Home team crestPAR
30
リュカ・シュヴァリエ
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
51
ウィリアム・パチョ
21
リュカ・エルナンデス
6
イリア・ザバルニー
17
ヴィティーニャ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
8
ファビアン・ルイス
49
イブラヒム・エムバイェ
9
ゴンサロ・ラモス
14
デジレ・ドゥエ
35
ケヴィン・トラップ
2
ツォーマス・オリア
6
オタヴィオ
19
ニョア・サングイ
5
ムスタファ・ムボウ
20
ジュリアン・ロペス
13
マテュー・カファロ
4
ヴィンセント・マルケッティ
21
マキシム・ロペス
17
アダマ・カマラ
93
ジョナタン・イコネ

4-5-1

PARAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ステファン・ジリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
13/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

PAR
-直近成績

ゴールを許す
6/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 2 試合

PAR

1

Win

1

Draw

0

勝利

3

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
2/2

順位表

0