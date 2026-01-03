日本時間2026年1月5日(月)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第17節で、パリ・サンジェルマンとパリFCが対戦する。
本記事では、パリ・サンジェルマンvsパリFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
PSGvsパリFC｜試合日程・キックオフ時間
パリ・サンジェルマンvsパリFCは、日本時間1月5日(月)にPSGのホーム、パルク・デ・プランスで開催される。
- 大会：2025-26 リーグ・アン 第17節
- 日時：2026年1月5日(月) 4:45キックオフ／日本時間
- 対戦：パリ・サンジェルマン vs パリFC
- 会場：パルク・デ・プランス
PSGvsパリFC｜放送・配信予定
リーグ・アン第17節のパリ・サンジェルマンvsパリFCは『DAZN』がライブ配信を行う。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
