日本時間2026年1月5日(月)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第17節で、パリ・サンジェルマンとパリFCが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsパリFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSGvsパリFC｜試合日程・キックオフ時間

パリ・サンジェルマンvsパリFCは、日本時間1月5日(月)にPSGのホーム、パルク・デ・プランスで開催される。

大会：2025-26 リーグ・アン 第17節

日時：2026年1月5日(月) 4:45キックオフ／日本時間

対戦：パリ・サンジェルマン vs パリFC

会場：パルク・デ・プランス

PSGvsパリFC｜放送・配信予定

リーグ・アン第17節のパリ・サンジェルマンvsパリFCは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

PSGvsパリFCのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

PSGvsパリFC チーム情報

成績

両チームの対戦成績

PSG 直近の 2 試合 PAR 1 Win 1 Draw 0 勝利 パリ・サンジェルマン 2 - 1 パリFC

パリ・サンジェルマン 1 - 1 パリFC 3 得点 2 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 2/2

順位表