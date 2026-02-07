Goal.com
リーグ・アン
team-logoパリ・サンジェルマン
Parc des Princes
team-logoマルセイユ
PSGvsマルセイユを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【2月9日】パリ・サンジェルマンvsマルセイユのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグ・アン第21節

リーグ・アン2025−26第21節、パリ・サンジェルマン対マルセイユのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年2月9日(月)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第21節で、パリ・サンジェルマンとマルセイユが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsマルセイユの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSGvsマルセイユ｜試合日程・キックオフ時間

パリ・サンジェルマンvsマルセイユは、日本時間2月9日(月)にPSGのホーム、パルク・デ・プランスで開催される。

  • 大会：2025-26 リーグ・アン 第21節
  • 日時：2026年2月9日(月)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：パリ・サンジェルマン vs マルセイユ
  • 会場：パルク・デ・プランス

PSGvsマルセイユ｜放送・配信予定

リーグ・アン第21節のパリ・サンジェルマンvsマルセイユは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

PSGvsマルセイユのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

PSGvsマルセイユ チーム情報

パリ・サンジェルマン vs マルセイユ 予想スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestOM
39
マトヴェイ・サフォノフ
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
51
ウィリアム・パチョ
25
ヌーノ・メンデス
5
マルキーニョス
87
ジョアン・ネヴェス
8
ファビアン・ルイス
17
ヴィティーニャ
24
セニー・マユル
29
ブラッドリー・バルコラ
49
イブラヒム・エムバイェ
12
ヘロニモ・ルジ
5
レオナルド・バレルディ
15
ナイフ・アゲルド
4
ファクンド・メディーナ
7
イーサン・ヌワネリ
11
イゴール・パイシャオン
10
メイソン・グリーンウッド
6
クインテン・ティンバー
8
ピエール＝エミール・ホイビュア
2
ティモシー・ウェア
20
ピエール＝エメリク・オーバメヤン

3-4-2-1

OMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロベルト・デ・ゼルビ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

OM
-直近成績

ゴールを許す
8/9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 5 試合

OM

4

勝利

0

引分け

1

Win

10

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

