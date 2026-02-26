CL王者PSG、モナコに苦戦もラウンド16進出…指揮官エンリケ「この大会は簡単ではない。もっと改善しなければ」

パリ・サンジェルマン（PSG）のルイス・エンリケ監督は、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16進出を決めた一戦を振り返った。

25日に行われたCLノックアウトフェーズプレーオフセカンドレグでPSGはホームでモナコと対戦。敵地での初戦を3-2で制したPSGは、先制点を許したものの、相手に退場者が出て数的有利に立つと、60分にマルキーニョスの得点で同点に。その6分後にはクヴィチャ・クヴァラツヘリアが追加点をマーク。後半アディショナルタイムには1点を奪われたが、この試合を2-2で終えたPSGは、2試合合計5-4でモナコに勝利した。

昨シーズンに悲願のCL初制覇を成し遂げたものの、今シーズンはリーグフェーズでトップ8フィニッシュを逃し、プレーオフでモナコに苦しみながらもラウンド16進出を決めたPSGのエンリケ監督は、試合後にコメントした。

「モナコが見せたクオリティに驚きはなかった。我々は今シーズン、レジリエンス、問題を乗り越えるための能力があることを示してきた。この大会は簡単ではない。我々はもっと良くならなければならないと分かっている。次のラウンドも難しいものになる。改善することが重要だ」

「今やっているのと同じことを続けていかなくてはならない。相手が誰であっても戦う準備はできている。これからも取り組みを継続していく。我々が参戦しているすべての大会で優勝を目指すという同じ姿勢を持ち続けなくてはならない」