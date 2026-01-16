このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

【1月17日】パリ・サンジェルマンvsリールのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグ・アン第18節

リーグ・アン2025−26第18節、パリ・サンジェルマン対LOSCリールのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年1月17日(土)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第18節で、パリ・サンジェルマンとLOSCリールが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsリールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSGvsリール｜試合日程・キックオフ時間

パリ・サンジェルマンvsリールは、日本時間1月17日(土) にPSGのホーム、パルク・デ・プランスで開催される。

  • 大会：2025-26 リーグ・アン 第18節
  • 日時：2026年1月17日(土) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：パリ・サンジェルマン vs リール
  • 会場：パルク・デ・プランス

PSGvsリール｜放送・配信予定

リーグ・アン第18節のパリ・サンジェルマンvsリールは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

PSGvsリールのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

PSGvsリール チーム情報

パリ・サンジェルマン vs リール 予想スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestLIL
30
リュカ・シュヴァリエ
25
ヌーノ・メンデス
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
5
マルキーニョス
51
ウィリアム・パチョ
8
ファビアン・ルイス
17
ヴィティーニャ
87
ジョアン・ネヴェス
14
デジレ・ドゥエ
10
ウスマン・デンベレ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
1
ベルケ・オゼル
3
ネイサン・ノイ
15
ロマン・プロー
12
トーマス・ムニエ
18
シャンセル・ムベンバ
32
アイユーブ・ブアディ
8
イーサン・エンバペ
10
ハコン・アルナル・ハラルドソン
6
ナビル・ベンタレブ
7
マティアス・フェルナンデス＝パルドー
9
オリヴィエ・ジルー

4-2-3-1

LILAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ブルーノ・ジェネジオ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

LIL
-直近成績

ゴールを許す
6/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 5 試合

LIL

3

勝利

2

引分け

0

勝利

12

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
5/5

順位表

