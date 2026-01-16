日本時間2026年1月17日(土)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第18節で、パリ・サンジェルマンとLOSCリールが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsリールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSGvsリール｜試合日程・キックオフ時間

パリ・サンジェルマンvsリールは、日本時間1月17日(土) にPSGのホーム、パルク・デ・プランスで開催される。

大会：2025-26 リーグ・アン 第18節

日時：2026年1月17日(土) 5:00キックオフ／日本時間

対戦：パリ・サンジェルマン vs リール

会場：パルク・デ・プランス

PSGvsリール｜放送・配信予定

リーグ・アン第18節のパリ・サンジェルマンvsリールは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

PSGvsリール チーム情報

