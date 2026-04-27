CL準決勝を戦うパリ・サンジェルマン。最新情報は？

チャンピオンズリーグ準決勝でバイエルンと対戦するパリ・サンジェルマン。2年連続の優勝を目指す。

本記事では、パリ・サンジェルマンの最新情報を紹介する。

パリ・サンジェルマンのここまでの歩み

昨季王者のパリ・サンジェルマン。リーグフェーズではアタランタ、バルセロナ、レヴァークーゼンに連勝。しかし、バイエルンに1-2と力負けし、その後はスポルティングCPにも敗戦。結局は11位でプレーオフ行きが決まった。

プレーオフではモナコと対戦し、2戦合計5-4で同国対決を制す。決勝トーナメントではチェルシー、リヴァプールとイングランド勢を相手に圧倒。昨季も対戦したリヴァプールだが、今回は2戦合計4-0と完勝を収め、準決勝進出を果たしている。

パリ・サンジェルマンの最新のチーム状況

チャンピオンズリーグでは順調な歩みを見せてきた昨季王者のパリ・サンジェルマン。リヴァプール戦との激闘を終えた後、リヨンに敗れており、2位RCランスとの勝ち点差は「4」にまで縮まった。これまでシーズン佳境はすでにリーグ優勝を決め、チャンピオンズリーグに集中できる環境が整っていたが、今季は異なっている。

また主力選手では、ヌーノ・メンデスとヴィティーニャが4月に負傷。準決勝に間に合うかは不透明な状況となっている。

パリ・サンジェルマンの注目選手

スター軍団のパリ・サンジェルマン。最大の注目選手は現バロンドーラーでもあるウスマン・デンベレ。昨季ほどの得点関与はないものの、公式戦34試合で16ゴール・9アシストを記録。チャンピオンズリーグ準々決勝リヴァプール戦の第2戦では貴重な2ゴールを挙げるなど勝負強さも発揮した。

バロンドーラー以上の輝きを放っているのがフヴィチャ・クヴァラツヘリア。公式戦42試合で16ゴール・9アシストを記録し、サイドで抜群の存在感を放つ。とりわけチャンピオンズリーグでは5試合連続で得点に関与しており、ビッグクラブ相手にもドリブラーが怯むことはない。前線の核となっているウイングの活躍にも注目だ。

CL準決勝の放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ準決勝は『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。

地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり