王者PSG、CL連覇へ今季もリーグにサポート要請…チェルシー連戦の間に予定されていたナント戦は延期か

パリ・サンジェルマン（PSG）は、フランス・プロサッカーリーグ機構（LFP）に対してリーグ・アン第26節ナント戦の延期を要請した。

昨季のCL王者として、プレーオフでモナコを下してラウンド16進出を決めたPSG。そして27日に行われたノックアウトフェーズ抽選会では、1回戦でチェルシーと激突することが決定した。昨夏のクラブワールドカップ決勝で敗れた相手との再戦が決まっている。

そしてこのラウンド16へ向けて、PSGは万全の状態で挑めるようにLFPにサポートを求めたようだ。LFPは27日、PSGが3月14日～15日に予定されていた第26節ナント戦の延期を要請したと発表。「チェルシーのCL2試合に最善の準備を整えるため、PSGはナントの同意を得て、2026年4月20日の週に試合を行うように要請した。LFP理事会の決定は可能な限り速やかに発表する」と明かしている。

CLラウンド16チェルシー戦は、3月11日にホームで第1戦が行われ、3月17日に敵地で第2戦が行われる予定。この間にナント戦が予定されていたが、フランス『レキップ』などは「試合はおそらくこの週末には行われない」と予想している。第1戦から約1週間、第2戦の準備に充てることができるようだ。

なおLFPは、昨季もCLの日程に合わせてPSG対ナントを延期している。PSGは準々決勝でアストン・ヴィラと対戦したが、当初4月12日～13日の週末に予定されていたナント戦を4月22日に再スケジュール。この影響もあってか、PSGは2戦合計スコア5-4で準決勝に進出し、最終的に初優勝を飾った。