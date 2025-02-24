【無料あり】Prime Video Boxing 11の対戦カード・試合順・Amazon配信予定

Prime Video Boxing 11はいつ開催？アマゾンプライムビデオで配信されるボクシングの試合日程、中継配信スケジュール、視聴方法を紹介。

「Prime Video Boxing 11」が、東京・有明アリーナで開催される。

本記事では、「Prime Video Boxing 11」の試合日程、配信予定を紹介する。

Prime Video Boxing 11の対戦カード・試合順

2025年2月24日(月・振替休日)に「Prime Video Boxing 11」が開催。ボクシング転向後5連勝中の那須川天心が、バンタム級世界ランカーのジェーソン・モロニーと対戦する。

大会は15:30開場、16:30開始予定。当日は5試合が予定されており、中谷潤人対ダビド・クエジャルのWBC世界バンタム級タイトルマッチ、 堤聖也対比嘉大吾のWBA世界バンタム級タイトルマッチも開催される。

対戦カード・試合順

試合順 対戦カード 階級 5 中谷潤人(MT) vs ダビド・クエジャル(メキシコ) WBC世界バンタム級タイトルマッチ 4 那須川天心(帝拳) vs ジェーソン・モロニー(オーストラリア) バンタム級10回戦 3 堤聖也(角海老宝石) vs 比嘉大吾(志成) WBA世界バンタム級タイトルマッチ 2 赤井英五郎(帝拳) vs 盛合竜也(ワタナベ) 73.2kg契約 6回戦 1 木内凌祐(セレス)vs フエンテス北嶋(E＆Jカシアス) ライト級4回戦

Prime Video Boxing 11の配信予定

那須川天心のボクシング6戦目が行われる「Prime Video Boxing 11」は、ネット動画配信サービス「Amazonプライムビデオ」で2月24日(月・振替休日)17:00から独占ライブ配信される。

■「Prime Video Boxing 11」配信情報

Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

「Prime Video Boxing 11」関連情報

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