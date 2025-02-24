【無料あり】Prime Video Boxing 11の対戦カード・試合順・Amazon配信予定

「Prime Video Boxing 11」が、東京・有明アリーナで開催される。
本記事では、「Prime Video Boxing 11」の試合日程、配信予定を紹介する。
Prime Video Boxing 11の対戦カード・試合順
2025年2月24日(月・振替休日)に「Prime Video Boxing 11」が開催。ボクシング転向後5連勝中の那須川天心が、バンタム級世界ランカーのジェーソン・モロニーと対戦する。
大会は15:30開場、16:30開始予定。当日は5試合が予定されており、中谷潤人対ダビド・クエジャルのWBC世界バンタム級タイトルマッチ、 堤聖也対比嘉大吾のWBA世界バンタム級タイトルマッチも開催される。
対戦カード・試合順
|試合順
|対戦カード
|階級
|5
|中谷潤人(MT) vs ダビド・クエジャル(メキシコ)
|WBC世界バンタム級タイトルマッチ
|4
|那須川天心(帝拳) vs ジェーソン・モロニー(オーストラリア)
|バンタム級10回戦
|3
|堤聖也(角海老宝石) vs 比嘉大吾(志成)
|WBA世界バンタム級タイトルマッチ
|2
|赤井英五郎(帝拳) vs 盛合竜也(ワタナベ)
|73.2kg契約 6回戦
|1
|木内凌祐(セレス)vs フエンテス北嶋(E＆Jカシアス)
|ライト級4回戦
Prime Video Boxing 11の配信予定
那須川天心のボクシング6戦目が行われる「Prime Video Boxing 11」は、ネット動画配信サービス「Amazonプライムビデオ」で2月24日(月・振替休日)17:00から独占ライブ配信される。
■「Prime Video Boxing 11」配信情報
- イベント日程：2025年2月24日(月・振替休日)
- イベント開始時刻：16:30(15:30開場)
- 配信開始時刻：17:00
- 配信：Amazonプライムビデオ独占ライブ
Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazon】試合の無料体験視聴方法
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