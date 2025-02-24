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「Prime Video Boxing 11」はAmazon独占ライブ配信！30日間無料体験で視聴
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【無料あり】Prime Video Boxing 11の対戦カード・試合順・Amazon配信予定

Prime Video Boxing 11はいつ開催？アマゾンプライムビデオで配信されるボクシングの試合日程、中継配信スケジュール、視聴方法を紹介。

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那須川天心、中谷潤人の次戦は2/24(土)開催！

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「Prime Video Boxing 11」が、東京・有明アリーナで開催される。

【2/24】那須川天心・中谷潤人戦はプライムビデオ独占配信！
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本記事では、「Prime Video Boxing 11」の試合日程、配信予定を紹介する。

Prime Video Boxing 11の対戦カード・試合順

2025年2月24日(月・振替休日)に「Prime Video Boxing 11」が開催。ボクシング転向後5連勝中の那須川天心が、バンタム級世界ランカーのジェーソン・モロニーと対戦する。

大会は15:30開場、16:30開始予定。当日は5試合が予定されており、中谷潤人対ダビド・クエジャルのWBC世界バンタム級タイトルマッチ、 堤聖也対比嘉大吾のWBA世界バンタム級タイトルマッチも開催される。

対戦カード・試合順

試合順対戦カード階級
5中谷潤人(MT) vs ダビド・クエジャル(メキシコ)WBC世界バンタム級タイトルマッチ
4那須川天心(帝拳) vs ジェーソン・モロニー(オーストラリア)バンタム級10回戦
3堤聖也(角海老宝石) vs 比嘉大吾(志成)WBA世界バンタム級タイトルマッチ
2赤井英五郎(帝拳) vs 盛合竜也(ワタナベ)73.2kg契約 6回戦
1木内凌祐(セレス)vs フエンテス北嶋(E＆Jカシアス)ライト級4回戦

Prime Video Boxing 11の配信予定

那須川天心のボクシング6戦目が行われる「Prime Video Boxing 11」は、ネット動画配信サービス「Amazonプライムビデオ」で2月24日(月・振替休日)17:00から独占ライブ配信される。

■「Prime Video Boxing 11」配信情報

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