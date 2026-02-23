ベンフィカFWプレスティアー二、レアルとのCLプレーオフ2ndレグは出場停止に…ヴィニシウスに対する人種差別疑惑で暫定措置

UEFA（欧州フットボール連盟）は23日、ベンフィカFWジャンルカ・プレスティアーニを暫定的に出場停止とする旨を発表した。

チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント進出プレーオフ1stレグ、ベンフィカ対レアル・マドリー（0-1）では、決勝点を決めたヴィニシウスがベンフィカFWジャンルカ・プレスティアーニから「モノ（猿）」と呼ばれたことを訴えており、これが大きな騒動となっている。

UEFAは倫理・規律検査官（EDI）を任命して差別疑惑の調査を開始しているが、UEFAの管理・倫理・規律委員会（CEDB）はEDIからの要請と中間報告に基づき、プレスティアー二が規律違反を犯した兆候が十分にあるとして、同選手を暫定的に出場停止とすることを決定している。アルゼンチン人FWはこの決定により、25日にレアル・マドリーの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われる、決勝T進出プレーオフの2ndレグには出場できなくなった。

なおベンフィカは声明を通じて、UEFAの決定に対して異議を申し立てる方針を発表。しかし、その異議申し立てが認められ、プレスティアーニが2ndレグに出場できる可能性は極めて低いとみられている。