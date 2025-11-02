直近3試合で4ゴール！絶好調の34歳FWがイングランド代表としてワールドカップへ？ブライトン指揮官が期待

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、FWダニー・ウェルベックのイングランド代表復帰について言及した。『ESPN』が伝えている。

ブライトンは1日、プレミアリーグ第10節でリーズ・ユナイテッドと対戦。11分にウェルベックが先制点を奪うと、後半にはディエゴ・ゴメスが今季リーグ戦初ゴールを含む2ゴールを立て続けに決め、3-0で快勝を収めている。

ヒュルツェラー監督は試合後、「全体的に序盤から良いパフォーマンスだった。特に最初の20分間は素晴らしかった。少しコントロールを失ったが、後半に取り戻したね」と振り返った。

さらに指揮官は、今季6ゴール目を記録したウェルベックに言及。直近のプレミアリーグで3試合連発、4ゴールを奪うなど絶好調で、最近のパフォーマンスからイングランド代表復帰も噂されている。そんな34歳FWについて、ヒュルツェラー監督は同郷のトーマス・トゥヘルイングランド代表監督の決断に期待を込めた。

「それは私の決定ではないね。でも、彼が私のチームにいることを嬉しく思っているよ。もう一人のドイツ人（トゥヘル監督）が正しい決定を下すと確信している」

イングランド代表として42試合で16ゴールを記録するウェルベックだが、2018年ロシア・ワールドカップのベルギー戦を最後に代表から遠ざかっている。来年のワールドカップに向け、ハリー・ケインに続くストライカー候補には大きな注目が集まっているが、ブライトンFWが競争に入る可能性はあるのだろうか。