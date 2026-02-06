今冬の移籍市場もプレミアリーグが席巻！支出総額858億円、売却総額580億円で他リーグを圧倒

今冬の移籍市場も、イングランド勢が他国リーグを圧倒したようだ。

2月2日にヨーロッパ主要リーグの冬の移籍市場が閉幕。ボーンマスからマンチェスター・シティに移籍したアントワーヌ・セメンヨや、アタランタからアトレティコ・マドリーに新天地を求めたアデモラ・ルックマン、ウォルヴァーハンプトンからクリスタル・パレスに移籍したヨルゲン・ストランド・ラーセンなど、約1カ月間のマーケットで高額な移籍金での取引も成立している。

そしてイギリス『スカイスポーツ』によると、今冬の移籍市場もプレミアリーグ勢が席巻。支出総額が4億400万ポンド（約858億円）に上り、売却総額は2億7310万ポンド（約580億円）に。純支出額は1億3100万ポンド（約278億円）で、他の5大リーグを大きく上回る結果となった。

プレミアリーグに続いたのはセリエA。総額1億8690万ポンド（約397億円）を支出し、選手売却では総額1億3920万ポンド（約296億円）を記録した。純支出では4780万ポンド（約102億円）で、ブンデスリーガ（4300万ポンド：91億円）を上回って2位となった。

一方リーグ・アンとラ・リーガは、売却総額が支出総額を上回り、純支出額はそれぞれ-1920万ポンド（約41億円）、-2730万ポンド（約58億円）となっている。