「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」で、U-23日本代表が準々決勝に進出している。

本記事では、準々決勝の対戦カード一覧や日韓戦実現の可能性について紹介する。

準々決勝の対戦カード・キックオフ時刻は？

U23アジア杯では、日本、ヨルダン、韓国、ベトナム、UAE(アラブ首長国連邦)、ウズベキスタンの準々決勝進出が決定。加えて、グループDの首位と2位が決定した時点で8チームが出揃う。

決勝トーナメントは、日本時間1月16日(金)～18日(日)にかけて準々決勝が開催。各試合の対戦カードおよびキックオフ時刻は以下の通りだ。

対戦カード一覧

キックオフ日時 対戦カード 放送・配信 1月16日(金)

20:30 日本 vs ヨルダン DAZN 1月17日(土)

0:30 ベトナム vs UAE DAZN 1月17日(土)

20:30 ウズベキスタン vs グループD・2位 DAZN 1月18日(日)

0:30 グループD・1位 vs 韓国 DAZN

※すべて日本時間。

日韓戦が実現する可能性は？

U23アジアカップでは、準々決勝時点でトーナメント表が決定。日本と韓国は同じ山に入っているため、準決勝で激突する可能性がある。準々決勝を通過した場合、日本が出場する可能性のある試合の日時および対戦カードは以下の通り。

ラウンド キックオフ日時 対戦カード 放送・配信 準決勝 2026年1月20日(火)

20:30 日本 or ヨルダン

vs

グループD1位 or 韓国 DAZN 3位決定戦 2026年1月24日(土)

0:00 準決勝敗者 vs 準決勝敗者 DAZN 決勝 2026年1月25日(日)

0:00 準決勝勝者 vs 準決勝勝者 DAZN

※すべて日本時間。

U23アジアカップの放送・配信スケジュール

U23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

U23アジア杯のおすすめ視聴方法

