C・ロナウド不在のポルトガル代表、圧巻のゴールラッシュでW杯出場決定！アルメニア代表を9ゴールで粉砕

現地時間16日、2026年FIFAワールドカップ(W杯)欧州予選は最終節が行われ、グループFではポルトガル代表がホームにアルメニア代表を迎えた。

前節、クリスティアーノ・ロナウドがまさかの一発退場となり、予選初黒星を喫したポルトガル。2位ハンガリー代表と3ポイント差のまま迎えた最終節、C・ロナウド不在の攻撃陣はゴンサロ・ラモス、レオン、ブルーノ・フェルナンデスが務め、中盤はヴィティーニャ、ベルナルド・シルバ、ジョアン・ネヴェスという構成となった。

試合は早々に動く。7分、ペナルティーエリア左からのFKをB・フェルナンデスが直接狙うと、たまらずGKアヴァギャンがはじいたボールをベイガが頭で押し込み、ポルトガルが先制する。

しかし、アルメニアもすぐに反撃。18分、右サイドを抜けたグラント＝レオン・ラノスの折り返しをゴール前に飛び込んだスペルシャンが押し込み、アルメニアが試合を振り出しに戻した。

追いついたアルメニアだが、不用意なミスで台無しにしてしまう。28分、セロビアンのバックパスをGKアヴァギャンの手前で奪ったG・ラモスがそのまま無人のゴールに流し込み、ポルトガルが再びリードを奪った。

さらに30分、高い位置でセメドがボールを奪い、ヴィティーニャのクサビのパスをB・フェルナンデスが落とすと、走り込んだJ・ネヴェスがダイレクトでゴール左へと沈め、あっという間にポルトガルが3-1とリードを広げる。

41分にはペナルティーエリア手前からのFKをJ・ネヴェスが蹴ると、壁の上を越えて落ちるキックが決まり、ポルトガルが4-1と突き放す。前半終了間際にはCKの競り合いのファールでPKを獲得。このPKをB・フェルナンデスがゴール右へと沈め、決定的な5点目を手にして試合を折り返した。

後半もポルトガルの勢いは止まらず、52分にG・ラモスの股抜きパスをエリア内左で受けたB・フェルナンデスがダイレクトでゴール右隅へと流し込んで6点目。余裕の試合展開となったポルトガルは56分にレオンとB・シルバを下げてコンセイソンとボルジェスを投入する。

67分にはヴィティーニャを下げてジョアン・フェリックスを投入。70分にはエリア内で仕掛けたボルジェスが倒されて再びPKを獲得し、蹴るのはまたもB・フェルナンデス。GKに読まれながらもゴール左へと沈め、ハットトリックを達成しスコアを7-1とした。

すでに戦意喪失のアルメニアに対し、ポルトガルは容赦なく攻める。81分、セットプレー崩れからベイガの頭での折り返しをJ・ネヴェスがボレーで押し込み、自身ハットトリックとなる8点目を挙げた。

最後までアルメニアを圧倒し続けたポルトガルは、アディショナルタイムにもコンセイソンがダメ押しの9点目を挙げ、圧巻のゴールラッシュでグループ首位を確定させ、W杯出場を決めた。

■試合結果

ポルトガル 9-1 アルメニア

■得点者

ポルトガル：ベイガ（7分）、G・ラモス（28分）、J・ネヴェス（30分、41分、81分）、B・フェルナンデス（45+3分PK、52分、72分PK）、コンセイソン（90+2分）

アルメニア：スペルシャン（18分）