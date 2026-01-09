このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FAカップ
team-logoポーツマス
Fratton Park
team-logoアーセナル
ポーツマス対アーセナルを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
Yuta Tokuma

【1月11日】ポーツマス対アーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜FAカップ3回戦

【FAカップ放送予定】2025-26FAカップ3回戦、ポーツマスvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミア、ラ・リーガなどを配信！

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックを特設ページからお得に登録！

プレミアリーグ、ラ・リーガ、エールディヴィジ、FAカップ

コパ・デル・レイ、スーペルコパが視聴可能！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録で特典が利用可能

今すぐ登録

2025-26シーズンのFAカップ3回戦が日本時間1月11日(日)に開催。ポーツマスとアーセナルが対戦する。

ポーツマスvsアーセナルはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、ポーツマス対アーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ポーツマス対アーセナルの試合日程・キックオフ時間

ポーツマスvsアーセナルは、日本時間2026年1月11日(日)にポーツマスのホーム、フラットン・パークで開催される。

  • 大会：2025-26FAカップ3回戦
  • 日時：2026年1月11日(日) 23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ポーツマス vs アーセナル
  • 会場：フラットン・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ポーツマスvsアーセナルはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ポーツマス対アーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

ポーツマスvsアーセナルはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ポーツマス対アーセナルのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が独占配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

FAカップはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ポーツマス対アーセナルの予想スタメンは？

ポーツマス vs アーセナル 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョン・モウシーニョ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

POR
-直近成績

ゴールを許す
6/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
10/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

POR

直近の 5 試合

ARS

0

勝利

0

引分け

5

勝利

2

得点

14
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0