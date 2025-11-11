40歳C・ロナウド、2026年大会が「最後のW杯」と明言「もうすぐ41歳だ」…引退は数年後に？

ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドは、2026年ワールドカップ（W杯）が自身にとって最後のW杯になることを認めた。『BBC』が伝えている。

現在40歳のC・ロナウド。これまでスポルティングCP、マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリー、ユヴェントス、アル・ナスルと数々の名門クラブで活躍し、さらにポルトガル代表では代表チームでのゴール数世界記録を更新（143ゴール）。クラブと代表合わせて通算953ゴールという驚異的な得点数を重ねてきた。

そんな史上最高の選手の1人にも数えられるC・ロナウドだが、今年に入ってから「引退は近い」と複数回に渡って発言するなど、キャリアの終りが近づいていることを認めている。そして『CNN』のインタビューで再び引退について言及し、自身6度目となる2026年大会が最後のW杯とあることを明言した。

「間違いなく、そうなるね。僕はもう41歳になる。大きな大会はこれが最後の瞬間になると思うよ」

一方でC・ロナウドは、引退について「正直に言うと、『もうすぐ』というのは、おそらく1年か2年は現役でプレーするということだよ」とも語っており、もう数年はプレーする意欲があるとコメント。前人未踏のキャリア通算1000ゴールが間近に迫っているが、記録達成の瞬間を見ることができるだろうか。

ポルトガル代表は、2026年ワールドカップ欧州予選グループFの首位を走っている状況。13日のアイルランド戦に勝利すれば、本大会出場が確定する。