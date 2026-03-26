日本代表とW杯同組になるのはスウェーデンorポーランドに。欧州予選PO決勝で激突

ワールドカップ欧州予選プレーオフB準決勝が行われた。

欧州予選で未勝利に終わったスウェーデン代表はウクライナ代表と対戦。6分、ヴィクトル・ギェケレシュが左から速いクロスをワンタッチで押し込み、幸先よく先制点を挙げる。さらに後半開始早々、GKのロングパスから再びギェケレシュが襲いかかる。ゴール左からドリブルで仕掛け、右足でファーへと決めてみせた。

さらに73分には守備陣のミスからギェケレシュが奪い突進。GKトルビンに倒され、PKを獲得する。ギェケレシュが自ら沈め、ハットトリックを達成した。ウクライナが1点を返すも、スウェーデンが3-1と勝利している。

一方、ポーランド代表とアルバニア代表がワルシャワで対戦。42分、自陣からアルバニアがロングボールを送ると、ポーランド守備陣にミスが出る。拾ったホッジャがGKをかわし、冷静に流し込んだ。

だが、ホームのポーランドも反撃。63分、セバスティアン・シマンスキのインスイングのコーナーキックからファーポストに飛び込んだロベルト・レヴァンドフスキが至近距離からヘディングで決めた。

73分にはポーランドがあっという間に逆転。ピオトル・ジェリンスキが中央でボールを受け、ペナルティエリア外からシュートを放つ。今回はしっかりとボールを捉え、左下隅に突き刺した。ポーランドが2-1と勝利し、プレーオフ決勝進出を決めた。

なお、4月1日に行われる決勝ではスウェーデンとポーランドが対戦。勝利したチームが日本代表、オランダ、チュニジアと同組のグループFに入る。