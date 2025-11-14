日本時間2025年11月15日(土)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、ポーランド代表とオランダ代表が対戦する。

本記事では、ポーランドvsオランダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ポーランドvsオランダ｜試合日程・キックオフ時間

ポーランドvsオランダは、日本時間11月15日(土)にポーランドのワルシャワにある、ワルシャワ国立競技場で開催される。

大会：2026年W杯欧州予選 第9節

日時：2025年11月15日(土) 4:45キックオフ／日本時間

対戦：ポーランド代表 vs オランダ代表

会場：ワルシャワ国立競技場

ポーランドvsオランダ｜放送・配信予定

W杯欧州予選のポーランドvsオランダは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ポーランドvsオランダのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ポーランドvsオランダ チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表