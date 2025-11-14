このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoポーランド
National Stadium, Warszawa
team-logoオランダ
GOAL

【11月15日】ポーランドvsオランダのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第9節、ポーランド代表対オランダ代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月15日(土)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、ポーランド代表とオランダ代表が対戦する。

本記事では、ポーランドvsオランダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ポーランドvsオランダ｜試合日程・キックオフ時間

ポーランドvsオランダは、日本時間11月15日(土)にポーランドのワルシャワにある、ワルシャワ国立競技場で開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第9節
  • 日時：2025年11月15日(土) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ポーランド代表 vs オランダ代表
  • 会場：ワルシャワ国立競技場

ポーランドvsオランダ｜放送・配信予定

W杯欧州予選のポーランドvsオランダは『DAZN』がライブ配信を行う。

DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ポーランドvsオランダのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ポーランドvsオランダ チーム情報

ポーランド vs オランダ スタメン

ポーランドHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestNED
12
カミル・グラバラ
5
ヤン・ジョルコフスキ
4
トマシュ・ケジオラ
14
ヤクブ・キヴィオル
20
セバスティアン・シマンスキー
13
ヤクブ・カミンスキー
19
ミハウ・スクラシ
10
ピオトル・ジエリンスキ
21
ニコラ・ザレフスキー
2
マティ・キャッシュ
9
C
ロベルト・レヴァンドフスキ
1
バルト・フェルブルッヘン
3
ユリエン・ティンバー
4
C
フィルジル・ファン・ダイク
15
ミッキー・ファン・デ・フェン
2
ルシャレル・ヘールトロイダ
21
フレンキー・デ・ヨング
18
ドニエル・マレン
11
コーディ・ガクポ
8
ライアン・フラーフェンベルフ
19
ジャスティン・クライファート
10
メンフィス・デパイ

4-2-3-1

NEDAway team crest

POL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヤン・ウルバン

NED
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ロナルド・クーマン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

POL
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

NED
-直近成績

ゴールを許す
20/3
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

POL

直近の 5 試合

NED

0

勝利

2

引分け

3

勝利

5

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

