ポーカー・フェイス シーズン2の配信予定・視聴方法

『ポーカー・フェイス シーズン２』がU-NEXTで国内独占配信される。

本記事では、『ポーカー・フェイス シーズン２』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

『ポーカー・フェイス シーズン２』とは？

「ポーカー・フェイス」は、『ナイブズ・アウト』シリーズや『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』で知られるライアン・ジョンソンが手掛ける1話完結型のミステリードラマシリーズ。主人公のチャーリー・ケイルは、人の嘘を見抜く特殊能力を持ち、愛車で旅しながら各地で巻き起こる不可解な事件を、”Bullshit!” ＝「ウソだね！」と感じた違和感を手掛かりに解決していく。

シーズン1は、エミー賞の主演女優賞（コメディ・シリーズ部門）とゴールデングローブ賞の女優賞（テレビドラマ部門）に主演のナターシャ・リオンがノミネート。U-NEXTでも2024年の海外ドラマ年間人気ランキングで3位となるなど多くのファンから支持を集めている。

『ポーカー・フェイス シーズン２』のキャストは？

【キャスト（吹替キャスト）】

■チャーリー・ケイル役：ナターシャ・リオン（CV：小林ゆう）

■アンバー役：シンシア・エリヴォ（CV：朴璐美）

■フレッド役：ジャンカルロ・エスポジート（CV：堀内賢雄）

■ベアトリクス役：リー・パールマン（CV：塩田朋子）

■ジョセフ役：クメイル・ナンジアニ（CV：杉田智和）

■フラン役：ギャビー・ホフマン（CV：日野由利加）

■ラス役：サイモン・レックス（CV：中井和哉）

■ステファニー役：エヴァ・ジェイド・ハルフォード（CV：諸星すみれ）

■イライジャ役：カラム・ヴィンソン（CV：小林由美子）

■ケンドール役：サム・リチャードソン（CV：高木渉）

■ガイ：ジョン・チョー（CV：浪川大輔）

■マディ役：オークワフィナ（CV：ニケライ・ファラナーゼ）

■ブリック役：クリフ・スミス（CV：楠大典）

■カービー役：ハーレイ・ジョエル・オスメント（CV：草尾毅）

■アレックス役：パティ・ハリソン（CV：田村睦心）

『ポーカー・フェイス シーズン２』の配信開始日は？

『ポーカー・フェイス シーズン２』は、2025年8月8日(金)より

で全12話が一挙独占配信。

このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での放送および配信は実施されない。

中継/配信予定

放送局 配信開始日時 中継 U-NEXT 8/8(金) 国内独占配信

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