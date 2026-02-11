Goal.com
AFCチャンピオンズリーグ2
team-logo浦項スティーラース
team-logoガンバ大阪
浦項vsG大阪を配信！
Yuta Tokuma

【2月12日】浦項スティーラースvsガンバ大阪のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグ2 2025-26ラウンド16第1戦

【ACL2放送予定】2月12日開催のAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）ラウンド16第1戦、浦項スティーラース対ガンバ大阪のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年2月12日(木)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第1戦で、浦項スティーラースとガンバ大阪が対戦する。

本記事では、浦項スティーラースvsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

浦項スティーラースvsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

浦項スティーラースvsガンバ大阪は、日本時間2月12日(木)に浦項のホーム、浦項スティールヤードで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第1戦
  • 日時：2026年2月12日(木)19:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：浦項スティーラース vs ガンバ大阪
  • 会場：浦項スティールヤード

浦項スティーラースvsガンバ大阪｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第1戦の浦項スティーラースvsガンバ大阪は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

浦項スティーラースvsガンバ大阪のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

浦項スティーラースvsガンバ大阪 チーム情報

成績

POH
-直近成績

ゴールを許す
3/1
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
0/5

GOS
-直近成績

ゴールを許す
11/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

POH

直近の 2 試合

GOS

2

勝利

0

引分け

0

勝利

5

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
0/2

順位表

