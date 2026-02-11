日本時間2026年2月12日(木)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第1戦で、浦項スティーラースとガンバ大阪が対戦する。

本記事では、浦項スティーラースvsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

浦項スティーラースvsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

浦項スティーラースvsガンバ大阪は、日本時間2月12日(木)に浦項のホーム、浦項スティールヤードで開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第1戦

日時：2026年2月12日(木)19:00キックオフ／日本時間

対戦：浦項スティーラース vs ガンバ大阪

会場：浦項スティールヤード

浦項スティーラースvsガンバ大阪｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第1戦の浦項スティーラースvsガンバ大阪は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

浦項スティーラースvsガンバ大阪のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額最安値！W杯も全試合視聴可能！ポイント付与でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

浦項スティーラースvsガンバ大阪 チーム情報

成績

両チームの対戦成績

POH 直近の 2 試合 GOS 2 勝利 0 引分け 0 勝利 浦項スティーラース 2 - 0 ガンバ大阪

ガンバ大阪 0 - 3 浦項スティーラース 5 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 0/2

順位表