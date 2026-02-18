フェニックスバトル150の日程・放送予定・対戦カード・試合順

ボクシングイベント「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 150」が2月19日、後楽園ホールで開催される。
本記事では、フェニックスバトル150の対戦カード、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
フェニックスバトル150｜概要
フェニックスバトル150は2月19日に後楽園ホールで開催されるボクシングイベント。全部で7試合が行われ、メインマッチではWBO-APウェルター級3位の佐々木尽が、マーロン・ パニアモーガン (フィリピン)と対戦する。
対戦カードは以下の通り。
対戦カード
|試合
|階級 / ラウンド
|対戦カード (赤 vs 青)
|第7試合
【メイン】
|ウェルター級 8回戦
|佐々木 尽 (WBO-AP 3位 / 八王子中屋) vs マーロン・パニアモーガン (フィリピン)
|第6試合
【セミ】
|Sフェザー級 8回戦
|木村 蓮太朗 (日本 2位 / 駿河男児) vs 石井 龍誠 (日本 13位 / 金子)
|第5試合
|Sフェザー級 8回戦
|渡邊 海 (日本 7位 / ライオンズ) vs 新井 志道 (黒崎KANAO)
|第4試合
|Sフェザー級 8回戦
|龍 王 (日本 8位 / 角海老宝石) vs 岩崎 一輝 (勝輝)
|第3試合
|Sフェザー級 8回戦
|福井 貫太 (日本 9位 / 石田) vs 向山 太尊 (DANGAN)
|第2試合
|Sフェザー級 8回戦
|英 豪 (日本 14位 / KOD) vs 牛島 龍吾 (八王子中屋)
|第1試合
|Lフライ級 6回戦
|スリヤ・プッタルクサ (タイ) vs 所 龍太 (デビュー / DANGAN)
フェニックスバトル150｜放送・配信予定
フェニックスバトル150は、2月19日に開催。ネット動画配信サービスの『Lemino』で、17:40からライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。
|日時
|ネット
|配信時間
|2月19日(木)
|Leminoプレミアム
フェニックスバトル150｜視聴方法
前述の通り、フェニックスバトル150はLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。
プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。
【手順1】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順2】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順3】決済情報を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルのコンテンツが18万本以上見放題となるほか、プレミアム限定コンテンツも揃うので、この機会にチェックしてみてほしい。