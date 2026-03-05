PGA アーノルド・パーマー招待byマスターカード2026のテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、3月5日(木)から3月8日(日)にかけて『アーノルド・パーマー招待byマスターカード』が開催される。
本記事では、2026年アーノルド・パーマー招待byマスターカードの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
アーノルド・パーマー招待byマスターカード｜開催日程
アーノルド・パーマー招待byマスターカードは、日本時間3月6日(金)から4日間にわたってアーノルド・パーマーズ ベイヒルクラブ＆ロッジ(フロリダ州)で開催。日本人選手としては、
|日程
|ラウンド
|3/5(木)
|1日目
|3/6(金)
|2日目
|3/7(土)
|3日目
|3/8(日)
|最終日
アーノルド・パーマー招待byマスターカード2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【3/5(木)】21:25～(LIVE)
【3/6(金)】21:25～(LIVE)
【3/7(土)】22:55～（LIVE）
【3/8(日)】21:55～（LIVE）
|ネット
|ゴルフネットワーク
|【3/6(金)】4:00～8:00(LIVE)
【3/7(土)】4:00～8:00（LIVE）
【3/8(日)】2:30～8:00（LIVE）
【3/9(月)】1:30～7:00（LIVE）
|CS放送
アーノルド・パーマー招待byマスターカード2026｜視聴方法
PGAツアーのアーノルド・パーマー招待byマスターカード2026は、『U-NEXT』で配信される。PGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。
また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。U-NEXT
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 「ワールドゴルフパック」に申し込む
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実
U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。
これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。
U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー
＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像
※本ページに記載の情報は、2026年1月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください