PGAツアー2026：PGAスケジュールと視聴方法

アメリカでゴルフファンなら、もうすぐPGAツアー第111シーズンが開幕します。ハワイの太陽の下で開催されるソニーオープンまで、もう間もなくです。PGAツアーのスケジュールと結果を追うことは、競争に遅れを取らないよう目指すゴルフ愛好家にとって不可欠であり、GOALではその情報を網羅しています。
PGAツアーは年間を通じて驚異的なゴルファーの技を披露し、世界中のスポーツファンの関心を集めています。トーナメントシリーズへの関与を深めたい英国視聴者にとって、bet365ボーナスコードの活用は有利に働くでしょう。このコードで特別なベッティングプロモーションにアクセスでき、絶えず変動するオッズやトーナメントの動向に効果的に対応しながら、様々な大会に戦略的な賭けを置くことが可能になります。
ここ数年はスコッティ・シェフラーの独壇場でした。彼は2025年シーズンをマスターズ、ザ・プレーヤーズ、ツアー選手権を含む6つのPGAツアー優勝で締めくくり、さらに2024年パリオリンピックで金メダルを獲得し輝かしい1年を完結させました。
今シーズンの流れはほぼ同様で、メインカップ戦を経てプレーオフへ進み、8月のツアー選手権で幕を閉じる。GOALでは、世界最大かつ最も権威あるゴルフツアーにおける今後の全日程と、全試合を視聴・ストリーミングする方法の詳細をお届けする。
PGAツアー2026年スケジュール
|日付
|イベント
|優勝者
|1月15日～18日
|ソニー・オープン・ハワイ
|クリス・ゴッテルオ
|1月22日～25日
|アメリカン・エキスプレス
|スコッティ・シェフラー
|1月29日～2月1日
|ファーマーズ・インシュアランス・オープン
|ジャスティン・ローズ
|2月5日～8日
|WMフェニックスオープン
|クリス・ゴッターアップ
|2月12日～15日
|AT&Tペブルビーチプロアマ
|コリン・モリカワ
|2月19日～22日
|ジェネシス・インビテーショナル
|ジェイコブ・ブリッジマン
|2月26日～3月1日
|コグニザント・クラシカル
|ニコ・エクスバリア
|3月5日～8日
|アーノルド・パーマー・インビテーショナル
|3月5日～8日
|プエルトリコ・オープン
|3月12日～15日
|ザ・プレーヤーズ選手権
|3月19日～22日
|ヴァルスパー選手権
|3月26日～29日
|テキサス・チルドレンズ・ヒューストン・オープン
|3月2日～5日
|バレロ・テキサス・オープン
|4月9日～12日
|マスターズ・トーナメント
|4月16日～19日
|RBCヘリテージ
|4月23日～26日
|チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオーリンズ
|4月30日～5月3日
|キャデラック選手権
|5月7日～10日
|トゥルーイスト選手権
|5月7日～10日
|ONEFlight マートルビーチ・クラシック
|5月14日～17日
|PGA選手権
|5月21日～14日
|ザ・CJカップバイロン・ネルソン
|5月28日～31日
|チャールズ・シュワブ・チャレンジ
|6月4日～7日
|ザ・メモリアル・トーナメント
|6月11日～14日
|RBCカナディアンオープン
|6月18日～21日
|全米オープン
|6月25日～28日
|トラベラーズ選手権
|7月2日～5日
|ジョン・ディア・クラシック
|7月9日～12日
|ジェネシス・スコティッシュ・オープン
|7月9日～12日
|ISCO選手権
|7月16日～19日
|全英オープン
|7月16日～19日
|コラレス・プンタカナ選手権
|7月23日～26日
|3Mオープン
|7月30日～8月2日
|ロケット・クラシック
|8月6日～9日
|ウィンダム選手権
|8月13日～16日
|フェデックス・セントジュード選手権
|8月20日～23日
|BMW選手権
|8月27日～30日
|ツアー選手権
|9月24日～27日
|プレジデンツカップ
PGAツアーで最多優勝を果たしたのは誰か？Getty Images
タイガー・ウッズとサム・スニードが82勝で並んでPGAツアー歴代最多優勝記録を保持している。フィジー出身のビジェイ・シンは非アメリカ人選手として最多の34勝を挙げている。北アイルランドのローリー・マキロイ（現在36歳）は現役選手中最年少で25勝以上（26勝）を記録している。最後の優勝は5月のウェルズ・ファーゴ選手権でのものだった。
🇺🇸 米国でのPGAツアー視聴方法
PGAツアーは米国で再びゴルフチャンネル、NBC、ESPN、CBSで放送される。ほとんどのトーナメントはゴルフチャンネルで生中継されるが、ESPNとCBSはマスターズとPGA選手権を、USAネットワークとNBCは全米オープンと全英オープンを放映する予定だ。
PGAツアーの全シーズンをライブ視聴できる優れたストリーミングサービスがFuboTVです。Fuboは複数のサブスクリプションプランを提供しており、新たに登場した「Fubo Sports」は初月45.99ドル、翌月以降は月額55.99ドルです。 テニスチャンネル、ESPNアンリミテッド、ESPN2、ESPニュース、ESPNU、NFLネットワークに加え、ABC、CBS、フォックスなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルをスポーツに特化して提供しています。 その他のFuboプランには、基本の「Pro」パッケージ（月額約85ドル）、上位の「Elite」（月額約95ドル）、スペイン語のスポーツ・エンターテインメントチャンネルを提供する「Latino」パッケージがあります。Fuboは全プランで新規加入者に7日間の無料トライアルを提供しています。
🇬🇧 イギリスでPGAツアーを視聴する方法
英国では、PGAツアーの全大会をスカイスポーツで独占生中継でご覧いただけます。既存のスカイ契約者の方は、オンラインまたはMy Skyアプリからいつでもスカイスポーツを追加できます。月額20ポンドからのスカイストリームパッケージでは、追加料金なしでスカイスポーツ+が利用可能となり、様々なスポーツの生中継をさらに多く視聴できます。 スカイスポーツアプリでは、加入者が外出先でライブスポーツをダウンロードして視聴でき、iPhone、iPad、Androidで利用可能です。
NOW TVは熱心なスポーツファン向けに様々な契約プランを提供しており、その一つ「スポーツデイメンバーシップ」では、全12のスカイスポーツチャンネルを24時間14.99ポンドで視聴可能です。 NOWの「フルフレキシブルスポーツ月間メンバーシップ」もスカイスポーツを無制限に視聴可能ですが、期間は30日間です。月額29.99ポンドで、月末までに解約しない限り自動更新されます。
🛜 VPNでどこからでもPGAツアーを視聴Getty Images
お住まいの地域でPGAツアーの放送が視聴できない場合や旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでも試合を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的な制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスをどこからでも利用できるようにします。
どのVPNを選べばよいか迷っている方にはExpressVPNをお勧めしますが、詳細なVPNガイドを参照してご自身に最適なサービスを選ぶことも可能です。