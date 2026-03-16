Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”の配信視聴方法

「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”」の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”」の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

Penthouse（ペントハウス）とは？

浪岡真太郎（Vo, Gt）、大島真帆（Vo）、Cateen（Pf）、矢野慎太郎（Gt）、大原拓真（Ba）、平井辰典（Dr）による6人組“シティソウル”バンド・Penthouse（ペントハウス）。東京大学の音楽サークルで出会った男女6名によって、2018年に結成された高学歴バンドでもある。

「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”」｜概要

U-NEXTの視聴方法

3月16日（月）に日本武道館にて開催される「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 "By The Fireplace"」。その模様がU-NEXTで独占配信され、Penthouse初の日本武道館公演を高画質・高音質で楽しむことができる。

「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください