チャンピオンズ リーグ
team-logoパリ・サンジェルマン
Parc des Princes
team-logoモナコ
Yuta Tokuma

【2月26日】パリ・サンジェルマンvsモナコのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ2ndレグ

【欧州CL 放送予定】2月26日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ、パリ・サンジェルマン対モナコの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月26日(木)に開催。パリ・サンジェルマンと、南野拓実の所属するモナコが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsモナコのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

パリ・サンジェルマンvsモナコの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのパリ・サンジェルマンvsモナコは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ
  • 日程：2026年2月26日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs モナコ
  • 会場：パルク・デ・プランス

パリ・サンジェルマンvsモナコの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsモナコの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

パリ・サンジェルマンvsモナコ チーム情報

パリ・サンジェルマン vs モナコ 予想スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestASM
39
マトヴェイ・サフォノフ
2
アクラフ・ハキミ
25
ヌーノ・メンデス
5
マルキーニョス
51
ウィリアム・パチョ
17
ヴィティーニャ
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
87
ジョアン・ネヴェス
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
29
ブラッドリー・バルコラ
9
ゴンサロ・ラモス
16
フィリップ・ケーン
4
ヨルダン・テゼ
25
ヴォウト・ファエス
2
ヴァンデルソン
12
カイオ・エンリケ
6
デニス・ザカリア
24
サイモン・アディングラ
15
ラミン・カマラ
17
スタニス・イドゥンボ
14
ミカ・ビエレス
9
フォラリン・バログン

4-2-3-1

ASMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・ポコニョーリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
14/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

ASM
-直近成績

ゴールを許す
9/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 5 試合

ASM

4

勝利

0

引分け

1

Win

12

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

0