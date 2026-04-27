ONE SAMURAIの日程・対戦カード・試合順は？

世界的格闘技団体「ONE Championship」の日本オリジナル新シリーズ『ONE SAMURAI』の初回大会が、4月29日(水・祝)に開催される。

本記事では、『ONE SAMURAI』の日程、対戦カード、放送予定について紹介する。その初回大会『ONE SAMURAI 1』が、4月29日(水・祝)に有明アリーナで開催される。

ONE SAMURAI｜概要

ONE SAMURAI（ワン・サムライ）は、世界的な格闘技団体であるONE Championship が、日本人ファイターを軸に展開する新しいシリーズ。その初回大会『ONE SAMURAI 1』が4月29日に行われる。

同イベントは12:30開演予定。日本格闘技界を牽引してきた武尊の現役引退試合などが実施される。

放送/配信予定

『ONE SAMURAI 1』は、4月29日12:30開演予定。「U-NEXT」でライブ配信される。

イベント：ONE SAMURAI 1

開演時刻：4月29日12:30

ライブ配信/見逃し配信：U-NEXT

対戦カード

階級・ルール 対戦カード 暫定 フライ級 キック

世界タイトルマッチ ロッタン・ジットムアンノン vs 武尊 フライ級 MMA

世界タイトルマッチ 若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ アトム級 ムエタイ

世界タイトルマッチ 吉成名高 vs ソンチャイノーイ・ゲッソンリット バンタム級 キック

世界タイトルマッチ ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴 フェザー級 キック マラット・グレゴリアン vs 海人 アトム級 MMA 三浦彩佳 vs 澤田千優 フェザー級 キック 和島大海 vs リカルド・ブラボ アトム級 MMA 平田樹 vs リトゥ・フォガット フライ級 MMA 和田竜光 vs 伊藤盛一郎 ストロー級 MMA 山北渓人 vs 黒澤亮平 フライ級 ムエタイ 吉成士門 vs ジョハン・ガザリ アトム級 キック 黒田斗真 vs 田丸辰 フライ級 キック 陽勇 vs 内藤大樹 バンタム級 総合格闘技 永井奏多 vs 神部篤坊

ONE SAMURAI｜無料視聴方法

ONE SAMURAIは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題月額プランで視聴可能となっている。

なおU-NEXTは31日間無料トライアルを実施しており、ONE SAMURAIを無料で楽しむことができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。